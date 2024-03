A Barcelona nyáron megtartaná Cancelót és Félixet

Deco nyilatkozott.

Természetesen az Atlético Madridnak és a Manchester City-nek is lesz ehhez egy-két szava.

Joao Cancelo és Joao Félix nyáron kölcsönbe kerüllt Barcelonába, ahol mindketten remek formába lendültek. A két játékos sorsa abban is hasonlít, hogy a karrierjük újraépítésének reményében érkeztek a katalánokhoz.



Nem csak a két játékos boldog új állomáshelyén, de a Barcelona is boldog szerzeményeivel, erről Deco beszélt.



"A célunk az, hogy mindkettejüket megtartsuk hosszú távon, persze ehhez a Manchester City és az Atlético Madrid is kell. Nyilván sok minden múlik azon, hogy milyen feltételeket szabnának nekünk, de elégedettek vagyunk a teljesítményükkel."