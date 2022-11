A Barcelona legendája bejelentette: szombaton visszavonul!

615 meccsen húzta magára a klub mezét.

Gerard Piqué csütörtök este közösségi oldalán bejelentette, hogy a szombati, Almeria elleni bajnokit követően szögre akasztja a cipőjét.

„Mindent a futballnak, a Barcelonának és nektek, szurkolóknak köszönhetek. Most, hogy minden álmom valóra vált, amit gyerekként elképzeltem, szeretném elmondani nektek, úgy döntöttem, ideje lezárni ezt a kalandot. Mindig azt mondtam, a Barcelona után nem húzom fel másik csapat mezét, és ez így is lesz. Szombaton lépek pályára utoljára a Camp Nouban. Ezután már én is csak szurkoló leszek és továbbadom a Barcelona iránti szeretetemet a gyermekeimnek, pont úgy, ahogy az én szüleim tették. Ismertek, előbb vagy utóbb visszatérek!”

A 35 esztendős védő a Barcelonában nevelkedett, 2004-ben a Manchester Unitedhez szerződött, egy szezont a Zaragozánál töltött kölcsönben, de 2008-ban visszatért és azóta megszakítás nélkül a gránátvörös-kékeknél szerepelt.

Összesen 615 tétmeccsen húzta magára a klub mezét, ezeken 53 gólt szerzett, három BL-trófeát, 8 spanyol bajnoki címet, 7 Király Kupát, 6 Spanyol Szuperkupát, 3 Európai Szuperkupát és szintén 3 klubvilágbajnoki címet zsebelt be.

Nála csak Messi, Xavi, Busquets és Iniesta játszott többször a Barcában.

A spanyol válogatottban 102-szer szerepelt, tagja volt a 2010-es világbajnok és a 2012-es Európa-bajnok együttesnek.

Az FC Barcelona is megerősítette a hírt és megköszönte Piqué szolgálatait.

