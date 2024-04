A Barcelona két alapembere is Münchenben köthet ki

A csapatkapitányi kvartett két tagja is elhagyhatja a katalánokat.

A Bayern Münchennek sikerült áthámoznia magát az Arsenalon a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, míg a Barcelona a Paris Saint-Germain ellen vérzett el. A bajorok azonban a kiesett Barcelona csapatából szemeltek ki két csapatkapitányt, akiket jövő évben szívesen látnának az ő címeres mezükben.



A német Bundesligában szereplő Bayern München felvette a kapcsolatot az FC Barcelonával annak a annak reményében, hogy szerződtetni szeretné a katalánok középpályását, Frenkie de Jongot - derült ki a Relevo és átigazolásokban jól értesült, Matteo Moretto forrásaiból.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Bayern érdeklődik a De Jong után, azonban eddig a katalánok elzárkóztak a holland középpályás eladásától. Joan Laporta elnöknek megközelítőleg 100 millió eurót kell összegyűjteni június 30-ig a pénzügyi egyensúlyi mérleg kiegyenlítéséhez, így De Jong eladása jól jöhetne. A Relevo szerint a Barca tudja, hogy De Jongért könnyen kiadnának akár 60-70 millió eurót is. A 26 esztendős labdarúgó eladása azért is lehet reális opció a gránátvörös-kékek számára, mivel jelenleg több hasonló pozícióban bevethető középpályással is büszkélkedhetnek, Ilkay Gündogan, Pedri vagy épp Gavi személyében.

A másik nagy távozó a Relevo információi szerint a szintén csapatkapitányi kvartettbe tartozó Ronald Araújo, akinek a PSG elleni kiállítása szinte megpecsételte a Barcelona sorsát a BL-negyeddöntőben. Az urugauay-i hátvédnek nem áll szándékban a távozást, erre az utóbbi napokban tartott könyvbemutatóján is utalt.

"Jól haladunk a szerződésem meghosszabbításáról szóló tárgyalásokkal. Amint vége az idénynek, ismét leülünk a Barca vezetőivel. Nagyon jól érzem magam itt, boldog vagyok, hogy ezt a csodálatos klubot képviselhetem, továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek a csapatért"

-emelte ki a középhátvéd.

Araújo szerződése a Barcelonával 2026-ig van érvényben, és vitathatatlanul kezdő játékosnak számít a Barcánál. A 25 éves védő középen de akár a védelem jobb oldalán is megállja a helyét. A Barca rossz pénzügyi helyzete miatt elképzelhető, hogy a katalánoknak nyáron játékosok eladásával kell bevételt generálniuk, mint azt tervezik akár De Jong eladásával is.

Korábbi hírek szerint Araújo szerződésében egy körülbelül 80 millió eurós kivásárlási záradék is található és amennyiben ezek az információk valóban így vannak és a Bayern München hajlandó kifizetni, akkor már csak a játékossal kell megegyezniük. Az viszont nem lesz könnyű feladat, hiszen a védő jelenleg jól érzi magát a katalán fővárosban.