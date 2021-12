A Barcelona három játékost szerződtetne a MU-tól

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona továbbra is élénk érdeklődést mutat a Manchester United spanyol középpályása, Juan Mata iránt – írja a Daily Star.

A katalán klub már nyáron is szerette volna megvalósítani az üzletet, ám a játékos inkább egy évet hosszabbított az Old Traffordon. A futballista azonban alig szerepel a vörösöknél, így nyáron ismét kezdődhetnek a tárgyalások és akár ingyen is viheti őt a Barca.

Xavi azonban nemcsak egy játékost vinne a MU-tól, hiszen Mason Greenwodot is figyeli – állítja az El Nacional. A hír mögött az állhat, hogy Ralf Rangnick elképezlésebe nem illik bele a fiatal támadó.

És egy „öreg” sem. Gerrard Moreno szerint a Barcelona ismét nekifut Edinson Cavani szerződtetésének s a katalán együttes másféléves szerződést kínál a támadónak. A szerződéssel nem is várnának nyárig, hanem már most megvalósítanák. Sergio Agüero visszavonulása után a Barcának égető szüksége lenne egy gólerős támadóra. A Barca nyáron már megpróbálta megszerezni az uruguay-i csatárt, ám akkor nem járt sikerrel.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona Sevilla ellen sikere 2,90-szeres pénzt hozhat. (x)