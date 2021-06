A Barcelona hamarosan bejelenti Emerson érkezését

A brazil két évet töltött a Betisnél, mely a Barcelonával fele-fele arányban fizetett a játékjogárét, most 9 millió Euróért lehet a katalánoké.

A Goal értesülése szerint a brazil védő szerződtetését szerdán jelentheti be a Barcelona, mely 9 millió Eurót fizethet a Betisnek Emersonért. Két évvel ezelőtt a sevillaiak és a Barcelona közösen vásárolta meg az Atletico Mineirótól.

Emersonért volt érdeklődés máshonnét is, – többek között a Paris Saint Germain szerette volna megszerezni, illetve a Betisnél is ragaszkodtak volna hozzá -- most azonban úgy tűnik, hogy Sergio Agüero és Eric García után a brazil lesz a katalánok harmadik nyári igazolása.

A 2019-ben kötött megállapodás értelmében két évig a Betis játékosa volt, és Emerson Seivllában alapemberré vált. A két éve kötött szerződés szerint ezen a nyáron egy fix összegért, 9 millió Euróért viheti a Barcelona. Egyébiránt, ha a Betis fizetne a gránátvörös-kékeknek ugyanekkora összeget, akkor végleg az övék lehetne a brazil, de klub jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

Agüero, García, és Emerson mellett érkezhet még a Barcelonához Georginio Wijnaldum és Memphis Depay is, ráadásul ingyen, ami nem olyan nagy baj, tekintve, hogy anyagiakban Barcelonában sem dúskálnak. A legfontosabb cél pedig természetesen továbbra is Lionel Messi megtartása!

