A Barcelona elnökének egészségügyi állapota miatt aggódnak családtagjai

Laporta a Barcelona pénzügyi helyzete miatt stresszevő lett.

Joan Laportának, az FC Barcelona 2021-ben másodjára megválasztott elnökének komoly anyagi problémákkal kell megküzdenia, hogy rendezni tudja a katalán csapat helyzetét. Ez az ügy az egészségügyi állapotának romlásához is vezetett.

Komoly beszédtémát jelent az FC Barcelona dolgozói körében az a tény, hogy Joan Laporta megválasztása óta folyamatosan hízik. Erre már nem csak a munkatársak figyeltek fel és beszélték meg egymás között, hanem a Laporta 2021-es elnökválasztási kampányának finanszírozója is.

Radio Barcelona Que t'hi jugues című műsora interjút készített Jaume Roures-szal, aki a kampány egyik nyílt támogatója volt. Őt kérdezték meg, hogy "Hogyan látja Laportát?" - elsődlegesen a szakmai tevékenységére utalva a klubnál. Roures azonban szarkasztikusan kezdte meg a választ: "Azon kívül, hogy kövérebb..." Ezek a szavak már jelzés értékűek voltak, hogy mennyi embernek feltűnt az elnök folyamatos súlygyarapodása.

Lluís Carrasconak, Laporta jelöltségének kampánymenedzserének még sikerült rávennie a jelenlegi elnököt, hogy a kampányra fogyjon le és legyen egy jó kiállása. Laporta ezt megfogadta és viszonylag jó formában nyerte meg a választást.

Azonban 2021 márciusa óta folyamatosan csak hízik. Sem a baráti körben, sem a munkahelyen senki nem tud neki nemet mondani, az elnök mindent megeszik, amit elé tesznek. Sőt a Relevo spanyol portál egy olyan történettel állt elő, amely Girona elleni meccs előttről került ki. A spanyol kluboknál szokás, hogy az aktuális mérkőzés előtt a hazai csapat elnöke vendégül látja egy vacsorára vagy ebédre az ellenfél legelső emberét. Laporta el is fogadta a Girona elnökének, Delfí Gelinek a meghívását. A jelenlévők szerint Barca elnöke két pofára ette az ételeket, a tányérokon nem maradt semmi, sőt a desszertből kétszer is kért. A helyben lévő munkatársak is kérdezték, hogy nem ment-e túl messzire az evéssel, amire ő úgy válaszolt: "Nem tudok, nem tudok [leállni], mindent megeszek, nagyon ideges vagyok!"

"Az a durva, hogy ebéd után fél órával megérkeztünk a pályára, ahol a páholyban mindig welcome édességet kínálnak. És nem tudott leállni, megint evett. A szünetben pedig ismét a szendvicsekre támadt. A játék végén pedig kényszeredetten belemélyedt a sonkás szendvicses tálba."

-emlékszik vissza egy jelenlévő.

Joan Laporta jó kapcsolatot ápol Xavier Sala Martinnal, a Barcelona egykori elnökével, akinek felesége Silvia Tremoleda, a katalán csapat jelenlegi dietetikusa. A nagy tekintéllyel rendelkező szakember is próbálta rávenni különböző étrendekre az elnököt, azonban már olyan stresszevésben szenved, hogy semmi nem vált be. A Laporta környezetében lévők már nagyon aggódnak az egészségéért, hiszen ilyen túlsúllyal igen nagy eséllyel alakulhat ki szív- és érrendszeri betegség is.