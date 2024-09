A Barcelona elnöke elárulta, hány millió euró hiányzik ahhoz, hogy egyenesbe jöjjön a klub

Joan Laporta arra is kitért, valójában miért engedték el mindössze egy szezon után Ilkay Gündogant.

Most, hogy a 2024/25-ös átigazolási piac lezárult, és Hansi Flick Barcelonája ilyen kivételesen jól kezdte a szezont, az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta sajtótájékoztatót tartott az Auditori 1899-ben, ahol az elmúlt hónapokat értékelte, sporttól a pénzügyekig mindent érintve.

Nagy játékosmozgás az érkezőket tekintve nem volt az FC Barcelonánál, hiszen Dani Olmót és Pau Víctort tudták egyedül bejelenteni. A távozók tekintetében már hosszabb volt a névsor a katalánoknál, hiszen 13 játékossal kevesebben kezdték meg az idényt. Hansi Flick a sérülések miatt a La Masia legjobbjaira támaszkodik, akiknek eddig sikerült felnőni a feladathoz, hiszen 4 La Liga mérkőzés után 12 ponttal áll a tabella élén, legutolsó bajnokijukon pedig hétgólos fölényes győzelmet arattak a Real Valladolid felett.

„Nagy igazolást szerettünk volna, és Dani Olmo volt a legfőbb prioritásunk, mivel ő nagy hasznára válhat a csapatunknak. A teljesítménye magáért beszél. Nagyon elégedettek vagyunk Pau Víctorral is, aki sok gólt szerzett a Barça Atlèticben, valamint az utánpótláscsapatból felhozott játékosokkal is” - értékelt a klubelnök.

„Gündoğan távozása nem gazdasági okok miatt történt. Minden tisztelettel, a döntés sport szakmai szinten született meg” - zárta rövidre a német klasszis távozását, aki mindössze egy szezont töltött a Barcelonában, majd visszatért a Manchester Cityhez.

A Barcelona évek óta nehéz gazdasági helyzetben van, így olykor több együttműködést is alá kell írnia, hogy játékosokat tudjon igazolni. Laporta szerint az ő elnöksége idején minden mutatót sikerült javítani és már célegyenesben vannak ahhoz, hogy rendben legyen a gránátvörös-kékek gazdasági helyzete - habár még nyáron is folyamatosan azt rebesgette, hogy már csak napok kérdése, hogy az 1:1 pénzügyi szabályhoz.

Laporta elmagyarázta, hogy „még nem értük el az 1:1 szabályt, mert a sportütemterv időnként nem esik egybe a pénzügyi és tárgyalási ütemtervvel. Úgy ítéltük meg, hogy nem volt szükséges kikényszeríteni egy megállapodást, mert voltak más módok is a játékosok regisztrálására. A legjobb piaci szerződéseket akarjuk megszerezni, és elmondhatjuk, hogy az FC Barcelona sportfelszerelésére vonatkozó megállapodás a világ legjobb sport szerződése lesz a labdarúgásban. Aláírhattuk volna ezen a nyáron? Igen, de nem akartuk megelőzni magunkat, mert a Barça érdekeit tartjuk szem előtt."

Továbbá hozzátette: „Ahhoz, hogy elérjük az 1:1 szabályt, 60 millió euróra van szükségünk. Több módunk is van arra, hogy előteremtsük ezt az összeget, és bízom benne, hogy a következő hónapokban elérjük az 1:1-et. Az viszont világos, hogy Deco munkája nélkül ez lehetetlen lenne.”

Laporta azt is elárulta, hogy a nehéz gazdasági helyzetben Robert Lewandowski még a fizetésének csökkentését is felajánlotta, hogy regisztrálni tudják az új igazolásokat. Végül erre nem volt szükség, hiszen Andreas Christensen sérülésének "köszönhetően" a Barcelona január 1-ig be tudta nevezni Dani Olmót is. Laporta megnyugtatta a tagokat, hogy az átmeneti megoldás ellenére a friss igazolás egész szezonban regisztrált labdarúgója lesz a klubnak.

A Barcelona már több, mint egy éve kezdett hozzá stadionjának felújításához. Katalán sajtóhírek szerint már novemberben visszatérhet a csapata Spotify Camp Nou-ba, azonban az elnök nem akart pontos dátumot kijelölni.

„A Spotify Camp Nou az ütemterv szerint halad, de nem szeretnénk dátumot bejelenteni. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez valóság, és bár akadályok merülnek fel, nap mint nap legyőzzük ezeket. Az a vágyunk, hogy minél hamarabb visszatérjünk, és ha nem adódnak előre nem látható akadályok, akkor Újévre vissza tudunk térni.” - mondta el a katalánok elnöke.

