A Barcelona 17 éves tehetségét behívták a spanyol felnőtt válogatottba

A spanyol válogatott újra a katalánok tehetségire épít majd a jövőben?

Berobbant a Barcelona kezdőjébe Pau Cubarsí, a La Masia akadémia nagy tehetsége. Fejlődése annyira jól halad, hogy meghívót kapott Luis De La Fuente spanyol válogatott keretébe.

A mindössze 17 esztendős Pau Cubarsít szezon előtt még senki nem ismerte, azonban a Barcelona kispadjáról távozó Xavi Hernández bizalmat szavazott a spanyol védőnek. A rutinos hátvédeket megszégyenítő magabiztosságával még a kezdőből is kiszorította Inigo Martínezt, sőt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Napoli ellen mutatott teljesítményével a mérkőzés legjobbjának választották.

Teljesítménye nem csak a katalánoknál nem maradt dicséret nélkül, a spanyol felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, Luis De La Fuente is keretében szeretné tudni a fiatal védőt. Pau Cubarsí mellett Lamine Yamal is utazhat a válogatott meccsekre (habár az utóbbi napokban az ő korát többször is megkérdőjelezték).

A spanyol válogatott teljes kerete:

Unai, Raya, Remiro.

Carvajal, Navas, Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Cubarsí, Gayà, Grimaldo

Rodri, Zubimendi, Merino, Fabián, Baena, Sancet

Olmo, Morata, Yamal, Joselu, Nico, Moreno, Oyarzabal, Sarabia