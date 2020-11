A Barcelona 100 millióért vihette volna Mbappét

A Monaco el akarta adni Kylian Mbappét a Barcelonának, de annak idején nem jött össze az üzlet, mert a katalánok inkább Dembelét vették meg a Dortmundtól – állítja Javier Bordas, a gránátvörös-kékek egykori igzagtója.

Emlékezhetünk: 2017 nyarán Neymar 222 millió eróért hagyta el a Barcát és szerződött a -be. Akkor komolyan foglalkoztak Mbappé szerződtetésével, ám Robert Fernandez, a klub másik igazgatója megvétózta az átigazolást.

„Annak idején Josep Maria Minguella játékosügynök felhívott és elmondta, hogy Mbappét is meg tudjuk szerezni – mondta Bordás a Mundo Deportivónak. – Beszéltem Josep Maria Bartomeu-val és azt mondta, hogy nézzük meg mit lehet tenni. Felhívtam Mbappé apját és ő azt válaszolta, hogy a Real Madridba nem akar menni, mert ott van Ronaldo, Benzema és Bale, inkább a Barcát választja, mert Neymar távozott. A monacói elnök is azt mondta, hogy inkább a vigye a csatárt, hogy ne erősítse a PSG-t. Már azt is tudtuk, hogy 100 millió euróért meg lehetne szerezni. Robert viszont azt mondta, hogy Mbappé öncélúan játszik, Dembelé viszont a csapatért. Ráadásul szerinte mindenképpen szélsőt kellett vennünk, nem pedig egy befejező csatárt.”

Láthatjuk, hogy ez a lépés nem jött be, hiszen Dembelé jó volt a Rennesben és a Dortmundban is, de Barcelonában leginkább sérülésekkel hívja fel magára a figyelmet, három év alatt 82 meccsen, 22 gól és 17 gólpassz került a mérlegébe. Ráadásul 105 millióba került és a szerződésében van egy 40 milliós bónusz is, amit bizonyos eredmények elérésének az esetében kell kifizetni.

Ehhez képest Mbappé világbajnok lett és a BL-en kívül mindent megnyert a PSG támadójaként. 2022-ben lejár a szerződése, de 100 millióért már nem szerzi meg senki.