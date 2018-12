A Barcánál tagadják, hogy tárgyalnának Rabiot-val

Az FC Barcelona hivatalos közleményben cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint a klub közvetlen tárgyalásban áll Adrien Rabiot-val.

A Paris Saint-Germain középpályásának nem áll szándékában meghosszabbítani a jövő nyáron lejáró szerződését, így januártól már szabadon tárgyalhat külföldi csapatokkal.



Franciaországban azonban több olyan hír is megjelent, melyek szerint a katalánok már felvették a kapcsolatot a játékossal, de ezt most kategorikusan cáfolta a klub.

A közlemény szerint a Barcelona ugyan augusztusban és egy héttel ezelőtt is érdeklődött a játékos iránt, de mivel a Paris Saint-Germainnel vették fel a kapcsolatot, így nem sértettek meg semmilyen szabályt.

Ezen felül a katalán klub leszögezte, hogy egyelőre semmiféle megállapodást nem kötöttek Adrien Rabiot-val.

