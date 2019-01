A Barca tagadja Neymar visszatérését, Valverde biztosan marad

Most úgy tűnik, hogy nincs realitás a brazil focista visszatérésére.

Az elmúlt időszakban több olyan értesülés röppent fel, miszerint Neymar visszatérhet a Camp Nou-ba.

Az információk egyrészt azon alapulnak, hogy a brazil támadó már megbánta, miszerint világrekordot jelentő összegért elhagyta a katalán csapatot 2017 nyarán, másrészről a Barca is "megbocsátana" egykori játékosának és újra összeállhatna az MSN.

Az utóbbi napokban pedig felerősödtek azok a pletykák, hogy Neymar apja, aki egyben a képviselője is, találkozott a klub elnökével, Josep Maria Bartomeuval.

Most azonban a Barca szóvivője, Josep Vives tagadta, hogy történt volna kapcsolatfelvétel a felek közt.

- Nem igaz, hogy hivatalosan beszéltünk volna telefonon. A magán jellegű beszélgetéseket vagy hívásokat azonban nem kívánom kommentálni. Neymarnak élő szerződése van a PSG-vel. Egy kiváló focista, de az ő döntése volt, hogy távozott tőlünk. Mi nem értettünk egyet a döntésével, ezért nem is akarok ezzel kapcsolatban többet mondani.

Vives kitért a csapat trénerére, Ernesto Valverdére is.

- Teljesen elégedettek vagyunk vele. Fantasztikus munkát végez, egy kiváló szakember, akit hagyni kell végeznie a munkáját.

Maga Bartomeu elnök a katalán Sport című lapnak is nyilatkozott az edző sorsával kapcsolatban, valamint a levegőben lógó szerződés hosszabbításról Jordi Alba ügyében.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nincs kétségem afelől, hogy Valverde marad, és a következő idényben is ő irányítja a csapatot. Jól ismeri a barcelonai játékrendszert, és továbbra is bízunk benne. Jordi szerződésén is dolgozunk, egy hosszú távú, 5 éves kontraktusban gondolkozunk. Ő a családtagunk, akire szükségünk van. Biztos vagyok benne, hogy ő is velünk marad.

