A balhéiról is ismert olasz kapust választották meg az év kapusának 2025-ben

A csütörtökön közzétett listán a nemzeti válogatottal Európa-bajnok hálóőr, aki szeptemberben igazolt át a Paris Saint-Germaintől az angol klubhoz, 169 ponttal lett első, 2021 után másodszor kiérdemelve a világ legjobb kapusát megillető IFFHS-elismerést.

Donnarumma mögött a második helyen a Real Madrid belga kapusa, a szervezet szavazásán 2018-ban és 2022-ben győztes Thibaut Courtois végzett (65 pont), a harmadik pedig az Internazionale hálóját őrző svájci Yann Sommer (59) lett.

A német Manuel Neuernek (50), a Bayern München kapusának ezúttal be kellett érnie a negyedik hellyel azok után, hogy korábban öt alkalommal (2013, 2014, 2015, 2016, 2020) is őt látták a legjobbnak. A poszt idei választottjainak sorában a hatodik pozíció lett Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársáé, a brazil Alisson Beckeré (24), aki 2019-ben győzött az IFFHS voksolásán.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.