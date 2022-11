A Bajnokok Ligája-győzelemig is eljuthat a Ferencváros!

Kubatov Gábor szerint ez lehet a legmagasabb szint, amit elér a Ferencváros.

„Fontos leszögeznem, mert fontosnak tartom, és nem csak én egyedül állítom ezt. A futball 30 százaléka szerencsefaktor" – kezdte a csakfoci.hu-nak adott interjúját Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC elnöke. Hozzátette, kétség kívül, kell egy jó adag szerencse is a zöld-fehérek sikereihez, azonban azt is kár tagadni, hogy tettek érte eleget. „Bennem van egy belső dinamika ami előre hajt, én mindig magas célokat tűzök ki. Meggyőződésem, hogy csak így lehet egy közösséget magasabbra emelni. Most például, amikor tovább léptünk a csoportkörből, máris emeltük a tétet, arról beszéltünk, hogy szeretnénk menni még egy kört. Három párharcra vagyunk a budapesti döntőtől!"

A klub első embere arról is beszélt, mélypontja volt korábban bőven, akár a szurkolókkal való vita, ami három és fél évig tartott, és alaposan megviselte a lelkét. Emellett az is nehéz volt, hogy egy éven keresztül a Puskás Stadionban játszottak amíg megépült a Grouoama Aréna, de mindennél nehezebben a csődhelyzet felszámolása ment. „Annak idején aki bejött az atón, azoknak egytől-egyig tartoztunk, és nem tudtunk mást mondani, csak azt, hogy türelmet kérünk, mert pénzünk nem volt."

„Mint mindenki másnak, megnyerni a Bajnokok Ligáját" – beszélt arról, hogy mi lehet a Fradi legmagasabb szintje, amit elér. Hozzátette, nem ijedne meg ha az Európa-liga következő körében a Juventust vagy a Barcelonát kapnák, és örülne, ha esetleg a Puskás Arénában, telt ház előtt búcsúztatnának egy sztárcsapatot a sorozattól. „Ehhez azonban sok minden kell, de most lenne reális esély erre."

Kubatov arról is beszélt, nagyon hatékonyan működnek, és ez is a kulcsa a sikernek, hiszen például Laidounit is néhány százezer euróért vették meg, most pedig a világbajnokságon futballozik, nem is akárhogy. „Attól függetlenül, hogy komoly összegeket kerestünk, megnézzük mire költünk: nincsenek luxusvacsorák, osztályon felüli repülőjegyek, mi nem szórjuk el a nehezen megszerzett eurómilliókat. Ha most megyünk még egy kört az El-ben, akkor csak ezért 1.8 millió eurót kapunk az UEFA-tól."

A játékosok megszerzéséről elmondta, topkluboktól jelenleg nem tudnának igazolni, mert az más kategória, de komplett forgatókönyvük van arra, hogyan csábítsák el a kiszemelt játékost. Meg van az, hogy kimegy érte a repülőtérre, mit mondanak neki a kocsiban útközben, melyik szállodába viszik, és hol vacsoráznak vele. „Amikor játékost igazolunk, egy pozícióra két, de inkább három játékost nézünk ki, mert nem mindig az A verzió jön be. Észak-Európából lehet reális áron jó játékosokat igazolni, ugyanez igaz a Balkánra és részben Dél-Amerikára is. Afrikából azért nehéz, mert, ha valaki közvetlenül onnan jön hozzánk, annak egy év kultúrsokk következik, annyira más a két világ."

A legnagyobb üzletet Kubatov szerint Besic jelentette, akit ingyen igazoltak, majd brutális pénzt kaptak érte, majd megint nulla forintért vették vissza. Arról is beszélt, hogy a magyar válogatottban maximum négy-öt olyan játékos van, aki jelenleg segítséget jelentene a csapatnak, de egy Sallait, vagy Szoboszlait esélytelen, hogy leigazoljanak.

