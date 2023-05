A bajnoki cím után a Barcelona elnöke kimondta, amit mindenki várt

Az elnök is megerősítette, hogy mi lesz a csapat legfontosabb célja a nyári átigazolási időszakban.

4-0-ra győzött az FC Barcelona az RCD Espanyol vendégeként a spanyol La Liga 35. fordulójában, ezzel megnyerte a bajnokságot. A fieszta keretén bleül a katalán klub első embere, Joan Laporta megerősítette, hogy a csapat nyáron szerződtetni akarja korábbi játékosát, Lionel Messit.

A Barcelona három év után hódította el újból a spanyol bajnoki címet, melyet követően a klub elnöke, Joan Laporta is egyértelműsítette, hogy min dolgozik most az egész egyesület:

"Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Leo Messit visszahozzuk a Barcelonához."

Szavait osztotta a Messi visszatéréséről már korábban is többször beszélő alelnök is: "Messi sokaknak nagyon jó barátja a csapatból, biztos vagyok benne, hogy ő is örül a bajnoki címünknk. Nagyon szeretném, hogy visszatérjen a csapathoz" - fogalmazott Rafael Yuste.

A 35 éves argentin világklasszis a PSG-től való távozása után július elsejétől szabadon igazolható lesz, és nyílt titok, hogy a Barcelonában szeretné folytatni a pályafutását. A legnagyobb kérdés az lesz, hogy a LaLiga pénzügyi szempontból engedélyezni fogja-e a klub számára a szerződtetését.

