A bajban lévő kispestiek ügyvezetője kijelentette: "A Honvéd nem esik ki!"

"A januári átigazolási szezonban tervezzük a csapatot megerősíteni."

Séllei Árpád, a Honvéd augusztusban kinevezett ügyvezetője a csakfoci.hu-nak adott írásban interjút a nehézségekről, a célokról és az átigazolásokról.

A korábban a Szombathelyi Haladásnál is dolgozó sportvezető elmondta, mély gödörből kell a klubot kimozdítani.

"A legfontosabb volt, hogy a fejekben változást érjünk el, mindenki a legjobb tudása szerint dolgozzon. Sokan elmentek, sok új arc is van, mindenki tudja már, mit várunk tőlük, biztos vagyok benne, hogy a sok munka eredménnyel fog párosulni. Tudom, hogy szinte mindenkit a jelenleg NB II-es csapat érdekel, ott is gyorsan meg kell kezdeni eredményeket produkálni" - mondta a lapnak Séllei, hozzátéve, Leisztinger Tamás tulajdonos a napi munkába nem folyik bele.

"Tudjuk, hogy a szurkolókat az érdekli, hogy mikor lesz ütőképes csapatunk, mi is ezen dolgozunk minden egyes nap. A januári átigazolási szezonban tervezzük a csapatot megerősíteni" - árulta el az ügyvezető, aki azt is elmondta, hiába igazoltak sokat a nyáron is, a sok sérüléssel nem számoltak, Laczkó Zsolt vezetőedzőben viszont bíznak, s biztosak benne, hogy az eredmények is jönni fognak.

"A Honvéd nem esik ki, erről nem is beszélünk" - szögezte le Séllei, aki kijelentette, hosszú távon gondolkodnak, jót akarnak, s rengeteget dolgoznak érte, három éven belül pedig fel szeretnének jutni az NB I-be.