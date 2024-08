A 95 éve született Czibor Zoltánra emlékezett az Aranycsapat Testület

Az Aranycsapat balszélsőjére, a 95 évvel ezelőtt ezen a napon született Czibor Zoltánra emlékeztek pénteken a kiváló labdarúgó sírhelyénél Komáromban.

Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke beszédében kiemelte: Czibor Zoltán az Aranycsapat zseniális, öntörvényű játékosa volt. Bár Kaposváron született, élete szorosan kötődött Komáromhoz: itt kezdődött fordulatos labdarúgó-karrierje, majd a nemzetközi sikerek után, a rendszerváltást követően 1990-ben visszatért a városba, ahol klubot alapított, és 1997-ben bekövetkezett haláláig ott élt. Hozzátette: ő volt az Aranycsapat leghazafiasabb játékosa, akit a hatalom megpróbált beszervezni, de ő soha, semmilyen terhelő információt nem adott a csapattársairól.

Lomnici kitért arra is, hogy az Aranycsapatból Czibor volt az egyetlen, aki ténylegesen felvette a kapcsolatot az 1956-os forradalmárokkal, nemzeti érzelmei miatt külföldre emigrált, majd a Barcelona játékosaként is bizonyította, hogy nemzetközi mércével mérve is a legkiválóbb labdarúgók egyike volt. Felidézte, hogy a "rongylábúnak" becézett balszélső részese volt az Aranycsapat legnagyobb sikereinek, az olimpiai bajnoki cím megszerzésének, a világbajnoki ezüstéremnek, az Európa-kupa-győzelemnek, és játszott az Évszázad mérkőzésén Londonban is. Hozzáfűzte, Czibor a magyar válogatottban 43 mérkőzésen 17 gólt szerzett, az Aranycsapat tagjaként az első és az utolsó mérkőzését is Ausztria ellen játszotta, és mindkét esetben a magyar válogatott győzött.

Molnár Attila, Komárom polgármestere hangsúlyozta, egy idézet szerint a hagyományt nem ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, hanem a mindennapokban kell megélni. Felidézte, hogy a komáromiak ennek szellemében a Czibor 90 emlékév keretében kiállítást szerveztek, utánpótlástornákat rendeztek, Czibor-szobrot avattak, és musical is készült az életéről. Emlékeztetett rá, hogy Czibor számára nem volt barátságos mérkőzés, mert tudta, hogy mindig 15 millió magyarért játszik. A legendás futballista szerint ahhoz, hogy valaki nagybetűs ember legyen, akaratnak, tisztességnek, becsületnek, a sport szeretetének és emberbaráti szeretetnek kell benne meglennie.

"Eszerint élte az életét, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben kövessük őt" - zárta szavait a polgármester.

A rendezvény végén az Aranycsapat Testület tagjai, köztük Bozsik Péter és ifj. Buzánszky Jenő, valamint a felvidéki Kárpátia Sport Polgári Társulás képviselői, Pallag György és Mihacs Szilvia virágot helyeztek el Czibor Zoltán sírjánál, majd megkoszorúzták szobrát a róla elnevezett városi sporttelepnél.





Forrás: MTI