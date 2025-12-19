Schäfer Andrásnak nincsen folyamatos és könnyű szezonja. Az Union Berlin középpályását egyrészt több különböző sérülés is hátráltatta, így a tizennégy eddigi fordulóból "csak" tízszer lépett pályára, ebből ötször csereként beszállva.

Emellett pedig több alkalommal is a hajrában bukott pontot vagy pontokat fontos mérkőzéseken, mind klub-, mind válogatott szinten. Most ezekről a nehézségekről beszélt a berlini klubnak adott interjújában.

"Ebben a idényben egyszerűen peches voltam. Háromszor-négyszer is közbeszólt kisebb sérülésem és betegségem, vagy éppen egy bölcsességfog-kezelésre volt szükségem. Kis gondok, amelyek azonban mindig megtörték a ritmusomat" – idézte a Ripost Schäfert.

Ezt követően beszélt az őszi kiírás legfájdalmasabb pillanatairól.

"Először is ott volt a Bayern-meccs: 2-2-re egyenlítettek a 93. percben. Aztán a válogatottal volt egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésünk Örményországban, olyan, amilyet nem szívesen játszol.

Utána jött a döntő összecsapásunk Írország ellen: szuperül játszottunk, uraltuk a játékot, a végén mégis veszítettünk a 96. percben kapott góllal.

Ezután a St. Pauli ellen sérült voltam, majd amikor a Heidenheim ellen a végén beálltam, kikaptunk. Abban a hónapban gödörben voltam, de lassacskán kimászom belőle. A Leipzig elleni 3-1-es győzelem jót tett. És az is, hogy amikor játékra kész vagyok, olyankor játszom is" - zárta.

Arról, hogy kipróbálná-e magát az angol élvonalban

"Természetesen szívesen játszanék a Premier League-ben, de először szeretnék eljutni száz tétmeccsig az Unionnál, mielőtt talán más dolgokra is gondolhatnék" - vélekedett a magyar válogatott középpályás.

