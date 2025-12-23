Egy spanyol és egy angol elitcsapat szállt be a Michael Olisért folytatott küzdelembe

A Manchester City mellett immáron a Real Madrid kívánságlistáján is szerepel Michael Olise - közölte egy német sportújságíró, Christian Falk. A Los Blancos állítólag 2026-ban szeretné szerződtetni a támadót, aki hosszú távú megoldást jelentene a pálya jobb oldalán.

Ugyanakkor hiába az érdeklődő topklubok, a Bayern Münchennél nyugodtan figyelik a helyzetet. A beszámoló szerint Vincent Kompany vezetőedző jövőbeli terveiben is fontos szerepe van a francia játékosnak. Egyébként sem bevett szokás a klubnál, hogy alapemberektől válnának meg.

"A Real Madrid mellett a Manchester City is szívesen látná a soraiban Olisét.

Csakhogy a Bayern München nem eladni, hanem venni szokott játékosokat. Ezért, ha nem akarják eladni, akkor nem fognak megválni a franciától"

- állította Falk.

Ettől függetlenül hamarosan fizetésemelésre számíthat Olise, állítólag a Bayern már dolgozik azon, hogy egy új, jobb feltételeket kínáló szerződést kössön vele. Ráadásul a készülő kontraktus további egy évvel megtoldaná a jelenlegit, így az egykori Crystal Palace-játékos akár 2030-ig is maradhat az Allianz Arénában.

80 eddigi német bajnoki mérkőzésén már 30 gólt és 37 gólpasszt jegyez Olise, amivel az egyik legtöbbször vállal szerepet 90 percenként egy gólban a német mezőnyben.

