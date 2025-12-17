FBL-POR-LIGA-AMADORA-SPORTINGAFP
Bózsik Tamás

A Chelsea leendő játékosát műteni kell

Még nyáron igazolta le a portugál csodagyereket a londoni klub, de az érkezése előtt nem sokkal súlyos sérülést szenvedett.

Amint kinyit a téli átigazolási ablak, Geovany Quenda egy nyári megállapodás értelmében átigazol a Sportingtól a Chelsea-hez, ám nem áll majd azonnal a londoniak rendelkezésére. 

Quenda a portugál élvonal legutóbbi fordulójában, a Benfica elleni rangadó során szenvedett sérülést. Portugál sajtóhírek szerint eltört a jobb lábában az egyik lábközépcsont, így hamarosan műtét vár a fiatal támadóra - írta meg az A Bola.

Csakhogy további fejlemény született az ügyben: eredetileg ezen a héten, Angliában operálták volna meg a 18 éves labdarúgót, de bürokratikus okok miatt elhalasztották a beavatkozást, így csak jövő hétfőn lesz a műtét. Azt követően a rehabilitációt még a Sporting kötelékében fogja elvégezni, amit természetesen az angol együttes is figyelemmel kísér majd. 

Angol kiadásunk arról ír, hogy az 50 millió euróért leigazolt szélsőre a következő két hónapban biztosan kényszerpihenő vár. 

Tehetségéről korábban a lisszaboni gárda segédedzője, Tiago Teixeira beszélt a The Athleticnek, aki Lamine Yamalhoz hasonlította. 

"Látok hasonlóságot közte és Yamal között. Mindketten már a 16-17 éves korukban belekóstoltak a felnőtt futballba. 

Yamal már egy ideje spanyol válogatottnak mondhatja magát, de Quendát csak most válogatták be első alkalommal. Biztos vagyok benne, hogy alapembere lesz a nemzeti csapatnak és a Bajnokok Ligája egyik sztárja is lesz egyben" - nyilatkozta. 

A Benfica és a Sporting akadémiáját is megjárt Quenda a zöld-fehérek színeiben 76 találkozón lépett pályára, amelyeken nyolcszor mattolta az ellenfelek kapusát, valamint 16 gólpasszt osztott ki. 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

