A Chelsea leendő játékosát műteni kell

Amint kinyit a téli átigazolási ablak, Geovany Quenda egy nyári megállapodás értelmében átigazol a Sportingtól a Chelsea-hez, ám nem áll majd azonnal a londoniak rendelkezésére.

Quenda a portugál élvonal legutóbbi fordulójában, a Benfica elleni rangadó során szenvedett sérülést. Portugál sajtóhírek szerint eltört a jobb lábában az egyik lábközépcsont, így hamarosan műtét vár a fiatal támadóra - írta meg az A Bola.

Csakhogy további fejlemény született az ügyben: eredetileg ezen a héten, Angliában operálták volna meg a 18 éves labdarúgót, de bürokratikus okok miatt elhalasztották a beavatkozást, így csak jövő hétfőn lesz a műtét. Azt követően a rehabilitációt még a Sporting kötelékében fogja elvégezni, amit természetesen az angol együttes is figyelemmel kísér majd.

Angol kiadásunk arról ír, hogy az 50 millió euróért leigazolt szélsőre a következő két hónapban biztosan kényszerpihenő vár.

Tehetségéről korábban a lisszaboni gárda segédedzője, Tiago Teixeira beszélt a The Athleticnek, aki Lamine Yamalhoz hasonlította.

"Látok hasonlóságot közte és Yamal között. Mindketten már a 16-17 éves korukban belekóstoltak a felnőtt futballba.

Yamal már egy ideje spanyol válogatottnak mondhatja magát, de Quendát csak most válogatták be első alkalommal. Biztos vagyok benne, hogy alapembere lesz a nemzeti csapatnak és a Bajnokok Ligája egyik sztárja is lesz egyben" - nyilatkozta.

A Benfica és a Sporting akadémiáját is megjárt Quenda a zöld-fehérek színeiben 76 találkozón lépett pályára, amelyeken nyolcszor mattolta az ellenfelek kapusát, valamint 16 gólpasszt osztott ki.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.