93. perces Ferencváros-siker a Magyar Kupa-döntő főpróbáján

Alaposan felforgatta kezdőcsapatát mindkét szakvezető a Magyar Kupa döntőjének főpróbáján, azaz a Paks-Ferencváros bajnokin az OTP Bank Liga 30. fordulójának nyitómérkőzésén. Bognár György az eltiltott gólkirály-jelölt, Ádám Martin mellett többeket is pihentetett, lévén néhány nap múlva hétközi fordulót is rendeznek az NB I-ben, míg a vendégek mestere a bajnoki címmel a zsebben adhatott már teljes nyugodtsággal másoknak is lehetőséget.

A két leggólerősebb együttes így sem kezdett defenzíven, a Paks már a 7. percben vezetést szerzett, Kocsis jobb oldali szöglete Laidouni fején csúszott meg, amit a túloldali kapufánál Lenzsér kotort a hálóba.

A 20. percben pedig már egyenlített is a Ferencváros, Besics kapott labdát Pászkától a tizenhatos vonalánál, kimozgatta a védőket, s takarásból leadott bal lábas lövése Rácz szeme között landolt a kapuban.

A játékrész végén nagy lehetőségei voltak a vendégeknek a fordításhoz, előbb Bassey csapta be Szabó Jánost, kapura tört, de a lövésnél beérték a védők és a labda szögletre pattant, majd a sarokrúgás után Blazic előzte meg Rácz kapust, fejesét a gólvonalon Kovács próbálta még menteni, de a lábáról a kapuba pattant a játékszer, Berke játékvezető viszont némi VAR-ozás után a kapussal szembeni szabálytalanság miatt érvénytelenítette a gólt.

A fordulás után egy Kovacevic-fejesnél kellett a gólvonalon mentenie Kovács Nikolasznak, de ezen kívül nem sokszor forogtak veszélyben a kapuk, sok hibával játszott mindkét együttes, talán már a Magyar Kupa-finálé járt a játékosok fejében.

A 83. percben közel járt a gólhoz a vendég gárda, Marko Marin bal oldali szögletét Vécsei fejelte kapura, de a labda a keresztlécről kapu fölé pattant.

Mikor már kezdte mindenki elkönyvelni a döntetlent, a két perces hosszabbítás pedig már le is pörgött, akkor jött a dráma, Boli kapott labdát a tizenhatos bal oldalánál, átívelt Auzquinek, aki senkitől sem zavartatva a kapuba bólintotta a Ferencváros győztes találatát.

OTP Bank Liga 30. forduló

Paks-Ferencváros 1-2

gól: Lenzsér (7.) ill. Besics (20.), Auzqui (93.)

