90. percben szerzett góllal nyert az Inter

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Előzetesen ugyan nem ígérkezett izgalmas mérkőzésnek, hisz a bajnokságban október közepe óta veretlen Inter, azt a Veneziat fogadta, amely legutóbbi 8 találkozójukon mindösszesen három pontot szerezett, mégis egy igencsak parázs, szoros meccs alakult ki a két együttes összecsapásából. Az első meglepetés a 19. percben történt, az addig labdához is csak alig-alig érő velenceiek Thomas Henry fejese révén megszerezték a vezetést. Ethan Ampadu ívelte be jól a labdát a kapu előterébe, ahol tökéletesen érkezett a francia, aki Handanovic mellett bólintotta be a labdát az Inter kapujába. A gólt követően nem változott a játék képe, maradt a közel 70-30%-os labdabirtoklási arány a milánóiak javára, akik ennek eredményeképpen a 40. minutumban ki is egyenlítettek. A találkozón addig sok hibával futballozó Matteo Darmian jól játszotta be a labdát középre, ahol Barellahoz pattant a labda, aki a kapuba juttatta a labdát. A gólt követően ugyan pár percig állt a játék, a videóbírózást követően is maradt az 1-1-es állás.

Az első játékrészben már nem történt változás, a kisebb meglepetést jelentő döntetlennel vonultak le a pályáról a játékosok. A második félidőben is egyoldalú volt a játék, egy-két veszélyes kontrától eltekintve csak a Venezia kapuja előtt alakultak ki helyzetek. Sokáig, egészen pontosan a 90. percig úgy tűnt, megszakad az Inter sorozata, pontot tudnak menteni a Covid-19 miatt igencsak tartalékosan felálló vendégek. Ekkor azonban jött Edin Dzeko, aki Dumfries ívelését góllal koronázta meg, ezzel kialakítva a végeredményt: Inter-Venezia 2-1.

A milánóiak így immáron 28 egymást követő alkalommal vonulhattak le veretlenül hazai pályájukról a Seria A-ban.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Napoli a Salernitanát fogadja és a sikere 1,12-szeres pénzt fizet. (x)