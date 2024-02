„90 millió forintért a házamat is feltettem a klubért" – Kubatov elárulta, hogyan mentette meg a csőd szélén álló Ferencvárost!

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a Blikk Talk! című politikai-közéleti beszélgetős műsor vendége volt.

A zöld-fehérek első embere az interjú során elárulta, hogy az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatójával, Orosz Pállal együtt vagyonukat is kockára tették, mikor átvették a nehéz helyzetben lévő klub vezetését:

„A barátainktól kértünk kölcsön 450 ezer dollárt, 90 millió forintot. Az ingatlanjaikat rátettük erre, Palinak egy szép lakása van a II. kerületben, nekem pedig egy soroksári házam. Közjegyzői papír volt arról, hogy ha nem tudjuk visszafizetni a hitelt, a házakat viszik a barátaink."

A riporter: Mit szólt ehhez a családja?

Kubatov: A Blikkből tudták meg. Nem voltam bőbeszédű.

A riporter: Nem volt otthon konfliktus, Ön tényleg hitt abban, hogy az akkor romokban lévő Ferencváros egyszer pénzt fog termelni?

Igen, sőt már látszott is, hogy valami alakul, csak akkor pont négy hónapja nem kaptak fizetést a játékosok, és mi megígértük, hogy ma ki fogjuk fizetni, egy napot így is késtünk vele, azt is szégyellem. Mert a közjegyzői papírokat csak úgy tudtuk megcsinálni.

De nem haragudtak a játékosok?

De, a 'hitelezők' haragudtak, kiírták az öltőzőben a taktikai táblára, hogy adott szó szép szó, ha betartják úgy jó. Lementem az öltözőbe délután, nem tudtuk kifizetni a pénzt, mondtam, hogy másnap reggel itt vagyunk vele, és ez ki volt írva a táblára, szóval ott volt üzenet bőven.

Forrás: Blikk Talk!