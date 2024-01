8 gólós mérkőzésen verte a Real az Atléticót

120 perc után született döntés.

A Real Madrid hosszabbítás után 5-3-ra verte az Atlético Madridot a spanyol Szuperkupa elődöntőjében.

Városi rangadót rendeztek a spanyol Szuperkupa elődöntőjében Rijadban, amikor a Real és az Atlético találkozott. Az Atlético kezdte jobban a mérkőzést, Lino lövését tolta szögletre Kepa a hatodik perc elején. Mint kiderült ez is végzetes volt, Antoine Griezmann tekert a kapu elé Mario Hermoso pedig a kapuba fejelt. A 14. percben a VAR is főszereplővé vált, de Rodrygo esetében elmaradt a büntető.

Az egyenlítés viszont nem, a 20. percben Antonio Rüdiger ugrott a legmagasabbra és fejjel egalizált. A 29. percben aztán már a királyiak álltak jobban, Ferland Mendy mattolta Jan Oblakot. A 37. percben Griezmann mutatott be remek szólót, ezzel pedig nem csak egyenlített, hanem az Atlético történetének legeredményesebb játékosa is lett.



A második félidő így 2-2-ről indult és megint Lino veszélyeztetett a játékrész elején. A 71. percben Dani Carvajal hagyott ki egy helyzetet, majd a Real szerencsétlenségére a 78.-ban Rüdiger a saját kapuját is bevette. A Real mindent egy lapta feltett, ennek pedig a 85. percben lett meg az eredménye, Carvajal mentette hosszabbításra a partit.

A hosszabbítás első fele csendesebben telt, aztán amikor már mindenki a szétlövést várt Stefan Savic ért szerencsétlenül a labdába, ezzel a saját kapujába találva. Griezmann még kihagyott egy nagy helyzetet, de a 122. percben Brahim Díaz lezárta a kérdéseket.



A Real nyert és döntős, ahol a Barcelona - Osasuna párharc győztesével találkozik.