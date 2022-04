75 éves lenne a hollandok legendája

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hetvenöt éve, 1947. április 25-én született Johan Cruyff háromszoros Aranylabdás holland labdarúgó, edző, minden idők egyik legjobb irányítója. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

Hendrik Johannes Cruijff egy zöldségkereskedő fiaként látta meg a napvilágot Amszterdamban, és az Ajax bűvöletében nőtt fel. Tízévesen került az ifjúsági csapathoz, 17 évesen már a profiknál játszott. Az amszterdami klubbal játékosként nyolcszor nyert bajnokságot, ötször holland kupát, nemzetközi színtéren 1971 és 1973 között egymás után háromszor diadalmaskodtak a Bajnokcsapatok Európa Kupájában, 1972-ben Európai Szuperkupa-győztes és klub világkupa-győztes is lett.

A holland válogatott mezét 1966-ban a magyarok ellen húzhatta fel első alkalommal, az utolsó percben szerzett góljával ő alakította ki 2-2-es végeredményt. A nemzeti tizenegyben 1977-ig 48 találkozón 33 gól lőtt, az Oranje kapitányaként 1974-ben a németországi világbajnokságon ezüstérmet, 1976-ban az Eb-n bronzérmet szerzett.

Az Ajaxtól 1973-ban akkortájt rekordot jelentő hatmillió guldenért (mintegy kétmillió dollár) szerződött a spanyol FC Barcelonához. A katalán szurkolók szívébe nem csak azzal lopta be magát, hogy fiát Jordi névre keresztelte, hanem azzal is, hogy az általa vezérelt csapat 1974-ben - 14 év szünet után - ismét megnyerte a bajnokságot, ráadásul az ősellenség Real Madridot otthonában verték 5-0-ra. Cruyff 1978-ban, az argentínai világbajnokság előtt vonult vissza, de rossz befektetései miatt elszenvedett anyagi veszteségei miatt újra felhúzta a stoplis cipőt és 1979-től a Los Angeles Aztecs, majd 1980-től a Washington Diplomats csapatánál játszott. 1981-ben a spanyol másodosztályú Levante szerződtette, de sérülések és a klub vezetésével támadt vitái miatt tíz meccs után távozott és visszatért az Ajax Amsterdamhoz. Itt 1983-ban nem hosszabbították meg a szerződését, bosszúból a rivális Feyenoordhoz igazolt, amelyet 1984-ben bajnoki címre vezetett és a holland kupát is megnyerte, majd a szezon végén bejelentette végleges visszavonulását.

Menedzserként sem vallott szégyent, az Ajax, majd a Barcelona kispadján is ült, s mindkét klub tanácsadója maradt. Az amszterdami egyesülettel 1988-ig dolgozott, ezalatt kétszer nyert holland kupát (1986, 1987), 1987-ben megnyerték a KEK-et is. Az FC Barcelonának 1988 és 1996 között volt az edzője, ilyen hosszú ideig senki sem ült a katalán klub kispadján. Ezalatt 1992-ben megnyerte a Barca első BEK-címét, négyszer a spanyol bajnokságot (1991, 1992, 1993, 1994), 1990-ben a spanyol kupát és háromszor a spanyol szuperkupát (1991, 1992, 1994), s még két alkalommal vezette európai kupadöntőbe csapatát. 2009-ben négy barátságos meccsen ült a katalán válogatott kispadján, 2012-ben hét hónapot töltött a mexikói Guadalajara csapatánál tanácsadóként.

Cruyff a holland tréner, Rinus Michels által kidolgozott úgynevezett totális futball kimagasló képviselője volt. Technikai képességei, gyorsasága, cselezőképessége egyedülálló volt és remekül "látott a pályán". Szavai szerint "a technika nem azt jelenti, hogy ezerszer tudsz zsonglőrködni a labdával. Ezt némi gyakorlással bárki meg tudja csinálni, aztán dolgozhat a cirkuszban. A technika az, hogy a labdát egy érintéssel, a megfelelő sebességgel, a csapattársad megfelelő lábára passzolod". Nevéhez fűződik a sportág egyik leghíresebb csele, a Cruyff-forduló, amelyet az 1974-es világbajnokságon mutatott be: a kapunak háttal lövő lábával passzt imitált, de csak eltolta a labdát a támaszkodó lába mögött, majd 180 fokos fordulattal megindult a kapu felé, a megzavarodott védő pedig jócskán lemaradt mögötte.

1998-ban hazájában őt választották meg az évszázad holland labdarúgójának, három alkalommal (1971, 1973, 1974) érdemelte ki a sportág legrangosabb egyéni kitüntetését, az Aranylabdát, 1974-ben őt választották meg a világbajnokság legjobbjának, 1994-ben a világbajnokságok álomcsapatának tagja lett. 1998-ban beválasztották a 20. század világválogatottjába, 2002-ben a FIFA-világbajnokság álomcsapatába, 2004-ben pedig a FIFA százas listáján a világ legnagyobb élő játékosai közé is bekerült.

A futballtörténelem egyik legnagyobb hatású alakjának játékstílusa és futballfilozófiája menedzserekre és játékosokra egyaránt hatással volt. Az Ajax és a Barcelona is edzői módszerein alapuló ifjúsági akadémiákat hozott létre, edzői filozófiája alapozta meg az Ajax újabb nemzetközi sikereit az 1990-es években, a spanyol labdarúgás klub- és nemzetközi szintű sikereit a 2008 és 2012 közötti időszakban.

Több könyv társszerzője is volt, amelyekben karrierjéről, elveiről írt és kifejtette a futballvilágról alkotott nézeteit. Heti rovata volt a barcelonai El Periódico és az amszterdami De Telegraaf című lapokban. Az általa létrehozott Johan Cruyff Alapítvány 22 országban több mint 200 pályát alakított ki, ahol a különböző hátterű gyerekek együtt játszhatnak utcai futballt. Az 1999-ben alapított amszterdami Johan Cruyff Intézet sportmenedzserek képzésével foglalkozik, s globális hálózattá nőtte ki magát.

Cruyff 1991-ben koszorúérműtéten esett át, ezután felhagyott a dohányzással, 1997-ben újra szívproblémák jelentkeztek nála. 2015-ben tüdőrákkal diagnosztizálták, a betegség áttételei következtében 2016. március 24-én hunyt el Barcelonában, ott is helyezték örök nyugalomra. Az Ajax Amsterdam stadionját nevének holland írásmódját használva Johan Cruijff ArenA-nak nevezték el, Barcelonában az ifjúsági és tartalékcsapatok számára fenntartott arénát 2019 óta Johan Cruyff Stadionnak hívják.

