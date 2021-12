52 perc kettős emberelőny sem volt elég Szalai Attiláéknak

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Továbbra is hullámvölgyben van a Fenerbahce. A Szalai Attilát is foglalkoztató együttes - amelynél éppen tegnap jelentették be, hogy Vítor Pereira vezetőedző közös megegyezéssel távozik - szerdán a Karagümrük otthonában lépett pályára, a magyar válogatott hátvéddel a kezdőben.

A meddő vendég mezőnyfölényt hozó találkozó 31. percében Aleksandar Pesic révén a hazaiak szereztek vezetést, aztán érdekes jelenetek következtek.

A 38. percben Pelkas lövése után Burak Bekaroglu kezezett a tizenhatoson belül, amiért egyből piros lapot kapott, majd a hevesen reklamáló és a bírót szidalmazó Caner Erkint is kiállította a játékvezető, így egy percen belül kettős emberelőnybe került a Fener, amely ráadásul büntetőt is rúghatott.

A tizenegyest Özil értékesítette, ám hiába voltak kettővel többen a pályán a vendégek 52 percen keresztül, a helyzetek is megvoltak, de Viviano kapus vezérletével hősiesen védekezett 9 emberrel a Karagümrük, így maradt az 1-1-es döntetlen.

Szalai Attila végigjátszotta a találkozót.

Érdekesség, hogy a török bajnokság mai négy mérkőzése közül hármon is két-két piros lap villant.

