48 órával a Barcelona elleni meccs előtt edzőt cserél a Napoli - sajtóhír

Mazzarri sem húzta sokáig.

Több olasz forrás – köztük a transzferguru, Fabrizio Romano – is azt erősítette meg, hogy a Napoli menesztette a vezetőedzőjét, Walter Mazzarrit.

Fabrizio Romano értesülései szerint, a Napoli két nappal a Barcelona elleni BL-mérkőzés előtt menesztette Walter Mazzarrit. A transzferguru szerint már az utódot is megtalálta a csapat, Francesco Calzona személyében.

Mazzarri novemberben vette át a Napoli irányítását Rudi Garcia menesztését követően, ám a tréner pár hónappal később elődjéhez hasonlóan szintén távozni kényszerül a csapat éléről.



Calzona a szlovák szövetségi kapitány is egyben és ezt a tisztségét is be fogja tölteni a következő időszakban.