39 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt a Leicester egykori védője

Egykori klubjai részvétüket fejezték ki.

Sol Bamba, aki a török másodosztályú Adanaspor technikai igazgatójaként dolgozott, rosszul lett a pénteki, Manisa FC elleni mérkőzés előtt. Azonnal a Manisa Celal Bayar Egyetemi Kórházba szállították, ahol elhunyt. Az Adanaspor hivatalos közleménye így szól:

"Technikai igazgatónk, Souleymane Bamba, aki a tegnapi Manisa Football Club elleni mérkőzés előtt rosszul lett, a Manisa Celal Bayar Egyetemi Kórházba került, és sajnos ott elvesztette az életéért folytatott küzdelmet. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és közösségünknek."

Bamba a Paris Saint-Germain ifjúsági akadémiáján nevelkedett, és 2004-ben mutatkozott be a klub felnőttcsapatában. 2011-ben Angliába költözött, amikor csatlakozott a Leicester Cityhez, majd játszott a Leeds Unitedben, a Cardiff City-ben és a Middlesbrough-ban is. 2022-ben vonult vissza a profi labdarúgástól. A nemzetközi színtéren 46 mérkőzésen képviselte Elefántcsontpartot, ahol egyszer talált be, és tagja volt annak a csapatnak, amely a 2012-es Afrikai Nemzetek Kupáján ezüstérmet szerzett.

Bamba korábbi klubjai, a Cardiff City, a Leeds United és a Leicester City is részvétüket fejezték.

Cardiff City: „Játékosként és edzőként Sol hatása a klubunkra felbecsülhetetlen volt. Mindannyiunk hőse volt, minden öltözőben egy vezér és igazi úriember volt. Gondolataink barátai, családja és mindenki felé irányulnak, akiknek szerencséje volt ismerni és szeretni Solt.”

Leeds United: „Gondolataink és részvétünk a családjával és barátaival vannak ebben a tragikus időszakban. Nyugodj békében, Sol, örökké a szívünkben maradsz.”

A Leicester hozzátette: „Mélyen lesújtott bennünket a hír, hogy egykori védőnk, Sol Bamba, 39 évesen elhunyt. Sol, aki népszerű figura volt Leicesterben rövid, de emlékezetes időszaka alatt, 55 mérkőzésen lépett pályára a Rókák színeiben, és négy gólt szerzett. Gondolataink Sol barátai és családja felé irányulnak ebben a szomorú időszakban.”