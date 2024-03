37 meccs óta nem találnak legyőzőre Xabi Alonsóék

A Bayer Leverkusen a mélységből hozta vissza a Qarabag elleni Európa-liga mérkőzést.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Minden sorozat egyszer megszakad” – tartja a mondás, amit Xabi Alonso és a Bayer Leverkusen nem is akar meghallani. A gyógyszertáriak a múlt héten 2-2-es döntetlent értek a Qarabag ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjében, mint ismert akkor is kétgólos hátrányból kellett visszahozniuk a reményt. Azonban hasonlóan fordulatosra sikeredett a németországi visszavágó is.

A cikk lejjebb folytatódik

Az azeri csapat egyik mérkőzésen sem vette figyelembe, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben nem nekik adták a legnagyobb esélyt a továbbjutásra. Az első fordulóban is sikerült kétgólos előnyre szert tenniük, amelyre végül Florian Wirtz és Patrik Schick tudott válaszolni.

A csütörtöki visszavágón sem maradtak el a fordulatok. A gólnélküli első félidő után a vendégeknek sikerült először a hálóba találniuk Abdellah Zoubir révén. Nyolc perccel később a fölényben játszó Leverkusennek sikerült kiharcolnia egy piros lapot, miután Elvin Cafarquiyev utolsó emberként szabálytalankodott. A kiállítás sem törte meg az azerieket, hiszen a 67. percben már második találatukat szerezték meg a mérkőzésen.

Az odavágó forgatókönyvéből kiindulva szinte ütemszerűen érkezett a Leverkusan válasza: a 72. percben Jeremie Frimpong, a rendes játékidő hosszabbításának harmadik percében pedig a csereként beálló Schick talált be. Habár a játékvezető hat perces hosszabbítást rendelt el a játék tovább folytatódott. A hazaiak komoly nyomás alá helyezték a Qarabagot, amely a 90+7. percben végleg megtört. Exequiel Palacios beadására a cseh Schick érkezett tökéletes a hosszú oldalon és bólintotta be a mindent eldöntő találatot. Összesítésben ezzel 5-4-re módosult az állás, így a gyógyszertáriak jutattak a következő fordulóba. A sorsolás pénteken 13 órától lesz a svájci Nyonban.

Xabi Alonso és csapata ezzel 37 meccsre növelte a veretlenségi sorozatát 32 győzelmet és 5 döntetlent számlálva 2023. május 23 óta. A veretlenségi sorozat alatt 106 találatot szereztek míg mindössze 28 gólt kaptak, amellett, hogy sikeresen kvalifikálták magukat az EL-negyeddöntőbe, a Német Kupa-elődöntőbe, valamint 10 pontos előnnyel vezetik a német Bundesliga tabellát.