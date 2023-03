27 milliárd forintból épül Budapest új sportcsarnoka!

Háromszintes létesítményt húznak fel a Kerepesi úton.

Az rtl.hu számolt be róla, hogy egy 4900 fő befogadására alkalmas sportcsarnokot építenek Budapesten az Aréna Mall melletti üres területen.

A tervek szerint a háromszintes épületben lesz étterem, VIP lounge, valamint itt helyezik el a klub sakk-bridzs szakosztályát is. Az MTK-sportpark névre keresztelt beruházásban felhúznak majd egy gazdasági épületet is, valamint helyet kap egy fedett parkoló és egy naperőmű is.

A csaknem 27 milliárd forintos beruházást a Bayer Construct Zrt. végezheti el, amely az utóbbi években több állami beruházásban is szerepet vállalt.

A multifunkciós sportcsarnokot két részre lehet majd osztani. Ezen az alsó szinten kapnának helyet az öltözők, a konyha, valamint a sajtónak fenntartott rész is. Felette lenne az étterem, a VIP lounge, valamint a klub sakk-bridzs szakosztálya, míg a harmadik szinten a skyboxokat alakítanák ki.

A telken felhúznak egy másik épületet is, ez gazdasági, kiszolgáló funkciókat kap. Az A és B épületet egy több ezer négyzetméteres platóval kötik össze, amelyen közösségi teret alakítanak ki, alatta pedig parkoló lesz.

A fűtéshez és a meleg vízhez szükséges energiát „minél nagyobb mértékben” termálkút segítségével oldanák meg, de a telken helyet kap egy 250 kW-os naperőmű is.

Az egész fejlesztést a kormány kiemelt beruházásnak minősítette, az ajánlatkérő pedig az MTK volt.

