22 méteres fejesgólt szereztek a Championshipben (VIDEÓ)

Az angol másodosztályú Watford - Coventry mérkőzésen a vendégek 23 éves brazil védője, Gustavo Hamer olyan fejesgólt szerzett, amilyet nagyon-nagyon ritkán láthatunk. Egy szabadrúgást követő szituációban a 16-os előterében pattogó labdára 25 yardról, azaz kb. 22 méterről érkező játékos gondolt egyet és kapu felé irányította a labdát - fejjel. Erre talán még ő sem számított.

This is the best headed goal you will see in 2020 😳pic.twitter.com/Ty9MD3rRog