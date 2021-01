22 klasszis, aki ingyen távozhat a nyáron

A 2021 nyaráig szerződésben lévő játékosok január 1-jétől hivatalosan, jelenlegi klubjuk engedélye nélkül tárgyalhatnak az érdeklődő klubokkal - nem is akármilyen spílerek tömkelegét érinti az ingyenes klubváltás lehetősége: a leghíresebb közülük Lionel Messi, akinek a jövőjét továbbra is nagy kérdés övezi, de ebbe a halmazba tartozik például David Alaba, Sergio Ramos, Di Maria vagy Aguero is. A 22 játékos jövőjének várható alakulásáról, jelenlegi szituációjukról is ejtünk egy pár szót.

Regisztrálj az Unibet oldalán, tippelj és nyerj. Goal olvasóknak extra 10 000 Ft bónusz!

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Lionel Messi ( )

Ha csak rajta múlt volna, jelenleg egy másik csapatban rúgná a bőrt - a Barca megakadályozta, hogy a nyílt akarata ellenére nyáron távozzon, így végül Katalóniában tölti ki a szerződését a hatszoros aranylabdás. Messi az elnökség lemondása után elmondta, hogy jelenleg nagyon jól érzi magát Barcelonában, ez a város az élete, jelenlegi állomáshelyén nőtt fel, azaz a dolgok pozitív alakulása esetén a maradása is simán elképzelhető. Joan Laporta, régi bizalmasa és a klub történelmének egyik legsikeresebb korszakát végigkísérő elnök megválasztása esetén például jóval nagyobb eséllyel írna alá új szerződést a 33 éves játékos. Messi fizetése azonban enyhén szólva sem alacsony, egyesek szerint jobban járt volna a klub, ha jó pénzért már a nyáron eladták volna Lionelt. Télen biztosan marad, de nyártól a mellett a City is ki tudná csengetni a fizetését, Neymar csábítja is őt a párizsiakhoz - új edzője honfitársa, Mauricio Pochettino lehetne, míg a Cityben Pep Guardiolával egyesülhetne ismét.

David Alaba (Bayern)

A 28 éves játékost hetekig, hónapokig győzkődte a Bayern a szerződéshosszabbításról, de a müncheniek megunták a dolgot és visszavonták az osztráknak tett összes ajánlatukat. Alaba új ügynöke, Pini Zahavi és a játékos apja magasabb fizetés által szeretnék a keret hierarchiájának általuk vélt megfelelő pozíciójába juttatni a játékost, azonban a bajorok nem hajlandóak a klub legjobban fizetett spílerei közé sorolni a sajátnevelésű, 2013-ban és 2020-ban is triplázó, kilencszeres bajnok osztrák válogatott játékost. Alaba iránt élénken érdeklődik a Real, ha komolyan gondolják a dolgot, akkor könnyedén Madridban köthet ki a tapasztalt védő..

Juan Bernat (PSG)

A 27 éves játékos egy szeptemberben összeszedett keresztszalag-szakadás miatt van távol - korábban azért akadtak meg a tárgyalások, mert több fizetést szeretett volna annál, mint amit a klub ajánlott neki. A hosszabbítás nem kizárt, mert a PSG-nél eddig fontos szerepet töltött be, de Pochettino miatt egyelőre kérdéses, hogy a visszatérése után mennyi lehetőséget fog kapni. Lehetséges célállomásaként kezelik a Manchester Cityt, amelynek edzőjével a Bayernnél dolgozott már együtt a balbekk.

Zlatan Ibrahimovic ( )

Ibrakadabra sérülés és koronavírus miatt 14 meccsből csak hatot tudott abszolválni az olasz bajnokság idei kiírásában, de 10 góljával így is harmadik a góllövőlistáján - természetesen Ronaldo az egyik, aki megelőzi, ő 12, Lukaku pedig 11 gólnál jár. 39 éves létére továbbra is bombaformában van a svéd támadó, ráadásul szívügye a Milan. Nagyon valószínűtlen, hogy nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Zlatan - aligha maradna le a Milannal a Bajnokok Ligájáról.

Jerome Boateng (Bayern)

Hansi Flick kinevezése után Boateng a sokadik virágzását élte a Bayernnél, nem véletlenül lettek BL-győztesek a bajorok - az ő remek teljesítménye és az Alabával való összhang is jelentős szerepet játszott a müncheni csapat eredményeiben. Az új idényben azonban már ő sem annyira meggyőző, ráadásul a távozása évek óta napirenden van, lehetséges, hogy a hosszabbítás helyett a Bayern inkább egy vérfrissítést szeretne a védelemben. Boateng számára ez sem lenne probléma, ugyanis a saját elmondása szerint a számos siker után szívesen próbálná ki magát egy másik csapatban is.

Gianluigi Donnarumma (Milan)

A 21 éves olasz kapus már 191 mérkőzést abszolvált a Serie A-ban. Nevelőcsapata évek óta bízik benne és épít rá, Donnarumma korábban pedig utalt is arra, hogy szívesen is hosszabbítana az olasz bajnokság jelenlegi listavezetőjével. Ügynöke az a Mino Raiola, aki szintén tisztában van a játékosban rejlő értékkel - ha a Milan megfelelő ajánlattal bombázza meg a srácot, akkor valószínűleg folytatódhat a közös frigy.

Eric Garcia ( )

A 19 éves City-tehetség szívesen visszatérne a Barcelonához, de pénz híján a katalánok nem tudták megszerezni őt - nyáron azonban elhárulhat ez az akadály is. A defenzív futball egyik legnagyobb reménységének manchesteri helyzetét egyáltalán nem javítja, hogy Guardiola pár hónappal ezelőtt 68 millióért leigazolta Ruben Dias a védelembe.

Shkodran Mustafi ( )

A 2014-es német világbajnok sokáig nem számított alapembernek az ágyúsoknál, Mikel Arteta kinevezése azonban eleinte jó hatással volt a játékos teljesítményére - az első 18 bajnokiból 14 mérkőzésen ott is volt a pályán a 28 éves középhátvéd, de az őszig elhúzódó sérülése után ismét parkolópályára került és három meccsen összesen csak 44 percet töltötta PL-ben. Ha az Arsenal pénzt akar belőle, akkor már a télen eladhatja - nem valószínű, hogy hosszabbít.

Sergio Ramos ( )

Nehéz lenne elképzelni másik csapatnál, de 34 évesen ez az utolsó lehetősége, hogy egy másik topklubnál is kipróbálhassa magát - a hírek szerint Anglia, azon belül pedig a is egy vonzó állomást jelenthet számára, de sokak szerint kizárt, hogy ne hosszabbítsa meg a nyáron lejáró szerződését a Real Madriddal.

Angel Di Maria (PSG)

A 32 éves argentin az idei 17 tétmeccsén négy góllal és kilenc góllal járult hozzá a PSG eredményeihez. Jól is érzi magát Párizsban, 2020 januárjában ki is jelentette: "Remélem, hogy a PSG lesz az utolsó klubom Európában, ezután visszatérek Argentinába játszani." - Pochettino kinevezése jótékony hatással lehet a szerződésének esetleges meghosszabbítására. Ha nem akar még visszatérni szülőhazájába, akkor a maradása tűnik a legvalószínűbbnek.

Julian Draxler (PSG)

Újabb párizsi játékoshoz érkeztünk, de Draxler nem játszik olyan meghatározó szerepet csapatában, mint Di Maria, ráadásul honfitársa, a szintén német Tuchel sincs a csapatnál - nyáron legfőképp miatta nem távozott, pedig volt pár klub, aki szívesen mozdította volna. Újabb hírek szerint a PSG már a télen is szívesen megválna tőle, de Julian lehetőségeit bővítené, ha csak nyáron, ingyen távozna. Vajon lesz olyan klub, amely miatt megérné már a télen váltani? Vagy megpróbálja bizonyítani az új edzőnek, hogy megéri számítani rá?

Jesse Lingard ( )

Lingard egyáltalán nem játszik szerepet a manchesterieknél, ugyanis a PL-ben és a BL-ben sem lépett még a pályára az idei szezonban. Sérülés nem hátráltatta, de a meccskeretbe is csak alig-alug tud beférkőzni. Lejáró szerződése miatt könnyebben találhat klubot, mint 2020 nyarán, hosszabbítani ugyanis szinte biztosan nem fog a Vörös Ördögökkel.

Javi Martínez (Bayern)

A baszk játékos szinte nyílt titokként kezelte a saját távozását, de megfelelő ajánlat hiánya miatt végül semmi nem lett a dologból - a fontos, budapesti Szuperkupa-gólja után kezdett el körvonalazódni igazán, hogy ezt az idényt még lehúzza Münchenben a 32 éves védekező középpályás, 2021 nyarán pedig szabadon távozhat. Jó eséllyel nevelőcsapatához, az Athletic Bilbaohóz térhet vissza a 2012 nyarán, akkori klubrekordot jelentő 40 millióért igazolt játékos.

Luka Modric (Real Madrid)

A 2018-as aranylabdás jövője még nyitott - nyáron úgy tűnt, hogy távozhat, viszont ebben az idényben is stabil embere a madridiaknak. A VB-ezüstérmes elmondta, hogy maradni szeretne, szívesen fejezné be a pályafutását a Realnál. Egyelőre kérdéses, hogy a következő szezonban hogyan tervez vele Zidane, de Modricnak lehetősége lehet akár egy újabb topklubot találnia. Ha a Real nem akar sokat költeni, akkor nem járna rosszul, ha marasztalná még a horvátot.

Mesut Özil (Arsenal)

Az egykori klasszis teljesen mellőzve van, ugyanis Arteta nem nevezte őt a Premier League keretbe - januári távozása lehetséges, de nyáron talán több lehetőség közül válogathatna. Legutóbb a török Fenerbahcét nevezték meg érdeklődő csapatként.

Riqui Puig (Barcelona)

A katalánok sajátnevelésű játékosa tavaly majdnem érvényesülni tudott, de Koeman irányítása alatt csak három percet játszott az idei bajnokságban. A 21 éves srác nem szívesen hagyná el a klubot, de ha Koeman marad és továbbra sem játszatja őt, akkor előfordulhat, hogy átmenetinek tűnő megoldást kell választania a srácnak. Talán kölcsönben többet tudna bizonyítani?

Georginio Wijnaldum ( )

A Barcelona nyáron megszerezte volna őt, de nem akarták kifizetni a Liverpool által kért összeget. Nyáron viszont ingyen távozhat, így honfitársa, Ronald Koeman könnyedén elcsábíthatja őt a gránátvörös-kékekhez. A 29 éves középpályásra jelenleg szüksége van Kloppnak, egy tétnélküli BL-meccs kivételével az összes találkozón pályára lépett idén - ezek alapján akár a hosszabbítás lehetősége is felmerülhet.

Sergio Aguero (Manchester City)

A 32 éves sérülékeny argentin a bajnokságban csak 137, a BL-ben is csak 103 percet töltött a pályán. Guardiola legutóbb elmondta róla: "Bizonyítania kell, hogy megérdemli, hogy itt folytathassa tovább - csakúgy, mint a többieknek. Jól kell játszania, gólokat kell szereznie, meccseket kell nyernie - ezután fogunk a klubbal együtt dönteni." Tehát: ha összeszedi magát és bizonyít, maradhat, ha nem, akkor "csak" a fizetését kell állnia az legkomolyabban érdeklődő csapatnak.

Memphis Depay (Lyon)

Szinte biztos, hogy a Barcelonában folytatja - már a nyáron is leigazolták volna őt, de a hollandra sem telt a katalánoknak: elsősőrban Dembelé árából finanszírozták volna az árát, de a francia annyi pénzért nem kellett senkinek. Depaynak nincs oka az aggodalomra: Koeman nemrégiben ismét megerősítette: kellene neki Depay, de a klub januári, anyagi helyzetét nem tudja megmondani - végső esetben nyáron, ingyen vált érkezhet a holland.

Arkadiusz Milik ( )

A lengyel csatár augusztus 8-án játszotta a legutóbbi tétmeccsét az olasz csapatban, de így is sorban állhatnak érte az érdeklődők. Nyáron többek között a Tottenham, a Roma, a csapatát is szóba hozták vele, az elmúlt napokban viszont a Diego Costát elveszítő Atletico Madridot is megnevezték a lehetséges állomásaként. A Napoli szívesen csinálna pénzt belőle a télen - ha nem sikerül, akkor is szinte biztosan távozni fog és nem hosszabbít az olasz csapattal.

Florian Thauvin (Marseille)

Az Olympique örökös tehetsége a L'Equipe-nek elmondta, hogy továbbra sem kapott szerződéshosszabbítási ajánlatot a jelenlegi csapatától, ezért muszáj a távozáson gondolkodnia. Nyáron szóba hozták a Leverkusennel, most viszont bárkivel tárgyalhat - biztosan lesznek jó érdeklődők, ugyanis 15 bajnokin 6-6 gól és gólpassz áll a neve mellett.

Hakan Calhanoglu (Milan)

Calhanoglu a Serie A listavezetőjének egyik legfontosabb játékosa, azonban az Ibra-hype mellett gyakran feledésbe merülnek az ő tettei. 2020-ban remek formában játszott, sok gólpasszt adott és stabil főszereplője volt a Milan kezdőjének is. A szerződéshosszabbítási tárgyalások Hakan követelései miatt egyelőre nem jutottak végérvényre. Lehet, hogy nem is fognak? Állandó pletykák szerint Calhanoglu szeretne egyszer a Manchester Unitedhez igazolni.

Álomcsapatunk