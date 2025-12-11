2031-ig hosszabbított válogatott játékosával a Barcelona

Eric Garcia hosszú távra elkötelezte magát a Barcelona mellett: a védő új szerződést írt alá, amely egészen 2031-ig köti őt a katalán klubhoz. A saját nevelésű hátvéd a Girona színeiben töltött kiemelkedő kölcsönidőszaka után tért vissza a Camp Nouba, ahol mára alapemberré nőtte ki magát. Garcia nyíltan beszélt arról is, hogy gyerekkori álma valósulna meg azzal, ha egész karrierjét a Barcánál tölthetné – pedig pályafutása eleje korántsem indult zökkenőmentesen Katalóniában.

A klub hivatalosan is bejelentette, hogy újabb hat évre bebiztosította Eric Garcia jövőjét. Ez már önmagában óriási fordulat ahhoz képest, hogy másfél évvel ezelőtt sokan úgy gondolták: a védő jövője bizonytalan, és könnyen lehet, hogy nem tud hosszú távon megmaradni a Barca keretében.

Garcia 2021-ben tért vissza a Manchester Citytől, ám első két szezonjában nem sikerült stabil helyet kivívnia magának. A kevés játékperc végül a Girona felé terelte, ahol azonban szinte új emberként futballozott: kulcsszerepet játszott a klub történelmi BL-kvalifikációjában. A sikerből merített önbizalommal visszatérve már egészen más játékos benyomását kelti Barcelonában.

A hosszabbítás egyértelmű jele annak, hogy a klub vezetősége és szakmai stábja maximálisan bízik benne. Külön értékelik, hogy Garcia nemcsak középhátvédként, hanem védekező középpályásként is bevethető, ráadásul nagyszerűen hozza ki a labdát hátulról – egy készség, amelyet a La Masia akadémiáján tökéletesített.

„Az álmom az volt, mielőtt elmentem a Cityhez, hogy a Barcában legyek sikeres” – mondta Garcia a hosszabbítást követően. „Amikor visszatértem, ez az álom újraéledt. El kellett mennem Gironába, de mindig azt akartam, hogy itt legyek sikeres, és itt játszhassam végig a karrierem.”

Garcia szerint a Girona volt az a hely, ahol végre folyamatos játéklehetőséget kapott, és megtanult felelősséggel futballozni. Mire 2024-ben ismét visszatért a Barcelonához, már készen állt arra, hogy megragadja a lehetőséget.

„Mindig hittem benne, hogy kezdő lehetek – akkor is, amikor nem játszottam” – fogalmazott. „Most élvezem, hogy a csapat egyik húzóembere lehetek. De ha egyszer úgy dönt az edző, hogy nem játszat, akkor is hinni fogok magamban.”

