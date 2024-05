2027-ig hosszabbított magyar játékosával a DAC

Honlapján jelentette be a klub.

Vitális Milán marad.

Vitális Milán 2022 szeptemberében lett a DAC játékosa, ám a 2022–2023-as idény végéig a Győri ETO-ban maradt kölcsönben. A nemrég befejeződött idényben szerepelt először a sárga-kék színekben, 24 bajnoki mérkőzésen három gólt szerzett.

„Szeretnék köszönetet mondani a klubnak az új szerződéssel kifejezett bizalmáért. Remek idény van mögöttünk és nagyon bízom benne, hogy a következőben még komolyabb erőt mutatunk. Személy szerint rendkívül örülök a folytatásnak, úgy szeretnék teljesíteni, hogy viszonozzak mindent, amit eddig a DAC-tól kaptam. Ahogy azt többször is elmondtam, az eddigi teljesítményemmel még nem értem el a lehetőségeim csúcsát, jobban is tudok futballozni és pontosan ez is célom a legközelebbi időszakra" - mondta a játékos.