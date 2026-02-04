2027-ben visszatérhet korábbi klubjához Lionel Messi

Egy klubvezető nyilatkozata újra felkavarta a futballvilágot: Lionel Messi visszatérhet nevelőegyesületéhez, a Newell’s Old Boyshoz – mégpedig 2027 első felében.

Amikor Messi új szerződést írt alá az Inter Miamival, amely 2028 júniusáig köti őt az MLS-klubhoz, sokan biztosra vették, hogy a nyolcszoros aranylabdás klasszis az Egyesült Államokban fejezi be pályafutását. Most azonban úgy tűnik, ez korántsem lefutott történet.

Messi gyerekkori klubjának alelnöke, Juan Manuel Medina elárulta: a Newell’s Old Boys aktívan dolgozik azon, hogy az argentin legenda 2027-ben magára ölthesse a rosariói csapat mezét.

„Dolgozunk azon, hogy Leo a Newell’s játékosa legyen 2027 első felében” – mondta Medina a TN-nek.

Bár Messi soha nem játszott a klub felnőttcsapatában, az utánpótlásban itt nevelkedett, mielőtt 13 évesen Barcelonába költözött, és csatlakozott a La Masiához. Rosario városában született, és többször is hangsúlyozta: a Newell’s mezében való szereplés számára egy beteljesületlen álom.

Az időzítés sem véletlen. Az MLS 2027-ben egy átmeneti szezont vezet be február és május között, hogy a bajnokság igazodjon az európai ligák naptárához. Ebben az időszakban 14 bajnoki mérkőzést, rájátszást és MLS Cupot rendeznek, majd 2027 nyarától a liga áttér a nyártól tavaszig tartó idényre.

Ez az átmeneti időszak lehetőséget teremthet arra, hogy Messi – az MLS-szerződését nem megszegve – rövid időre hazatérjen.

„Ez nem csak a Newell’s projektje” – tette hozzá Medina.

„Ez Rosario városáról, a tartományról és az argentin futballról szól. Minden azon múlik, mit tudunk nyújtani infrastruktúrában és versenyképes szakmai programban.”

Messi korábban is nyíltan beszélt vágyáról, ugyanakkor az argentinországi körülmények miatt mindig volt benne bizonytalanság:

„Sokszor elmondtam, hogy az álmom a Newell’sben játszani, de nem tudom, mi fog történni. Ennek egy része az ország helyzete” – nyilatkozta 2017-ben a Marca című lapnak.

„Családom van, a gyerekeim az elsők. Azt szeretném, ha nyugodt, biztonságos környezetben nőnének fel.”

Messi az akadémián 234 gólt szerzett, a klub stadionjában, az Estadio Marcelo A. Bielsa-ban pedig egy lelátórész már az ő nevét viseli. A Newell’s jelenleg nehéz időszakot él meg: három forduló után az argentin Primera División A csoportjának utolsó helyén áll.