Colombia's singer Shakira, holding the JAFP
Bózsik Tamás

Harmadjára is Shakira írta és énekelte a világbajnokság hivatalos dalát

Bemutatták a 2026-os világbajnokság hivatalos dalát, ami a "Dai Dai" címet kapta.

A nagysikerű, 2010-es világeseményt megkoronázó Waka Waka és a 2014-es tornára készített La La La dal után újabb hivatalos vébé-zenével jelentkezett Shakira – szúrta ki a Marca. 

Szokás szerint több hivatalos zene is végigkíséri majd a világbajnokságot, hiszen a háttérmuzsikát, amit majd a vébé hivatalos intrójában is hallhatunk, már évekkel korábban nyilvánosságra hozta a FIFA.

Ezek mellett akadt egy harmadik  hivatalos zene is: a Jelly Roll, Carín León, FIFA Sound.

Az idei világbajnokságot Észak- és Közép-Amerikában, Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban és Mexikóban tartják június 11. és július 19. között. 

