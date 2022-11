2000 db stoplis, 1000 db mez: 5,5 tonna felszereléssel utaznak a brazilok Katarba!

30 kg maniókaliszt is van a csomagban.

26 fős kerettel utaznak a brazilok a jövő vasárnap kezdődő katari világbajnokságra, ami egy, a végső győzelemre is esélyes válogatott esetében óriási logisztikai kihívásokat tartalmaz, ebbe enged betekinteni a Selecao menedzsere, Luis Vagner, valamint Hamilton Correia adminisztrátor és Fabio Silva, akit nemes egyszerűséggel a nemzeti csapat gardróbjának hívnak.

A braziloknak ráadásul kétszer kell "költözniük", ugyanis a vb előtt még ötnapos edzőtáborba utaznak Torinóba, ahol a novemberi időjárás teljesen ellentétes a brazíliai, vagy éppen a katari viszonyokkal.



A küldöttségből néhányan már szombaton elindulnak, így Tite, a szövetségi kapitány, valamint a hazai bajnokságban futballozó Weverton, Everton Ribeiro és Pedro is, a többiek hétfőn csatlakoznak az összesen 74 főből álló társasághoz.



A küldöttség felszerelése közel 300 különböző tételből áll, köztük ruhák, gyógyszerek, elektronikai berendezések, fizioterápiás eszközök és az edzésekhez szükséges kellékek, sőt, 30 kg maniókalisztet is visznek a megfelelő étkezésekhez.



A poggyász teljes súlya 5,5 tonna lesz, ami egyébként még 1,5 tonnával kevesebb is mint négy éve, amikor Oroszországba utazott a csapat.



A csomagba bekerült 700 sárga és 230 kék színű mez, minden mérkőzésre három felsővel számoltak, egy az első félidőre, egy a másodikra, valamint egy tartalék, ha elszakadna vagy vérfolt miatt kellene cserélni.



Íme még néhány érdekes tétel a brazilok poggyászából:

ultrahang gépek, túlnyomásos kamra, lézeres eszközök, 6 db hordágy, 2000 db stoplis, 30 db labda, kávéautomata, nyomtatók, mezfeliratozó gép, 92 féle gyógyszer.



A poggyász várhatóan három nap alatt érkezik meg Dohába, ami rendkívül idegőrlő a személyzet számára, hiszen addig izgulniuk kell, hogy ne vesszen el semmi útközben.

