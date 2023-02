20 millió eurót fizethetnek a magyar válogatott védőért!

A Benfica mellett angol és német klubok sora vinné Kerkezt!

Úgy tűnik, egyre élénkebb a Benfica érdeklődése Kerkez Milos iránt. A portugálok már régóta figyelik a 19 esztendős balhátvédet, a hírek szerint már a télen is szerették volna megszerezni, azonban az üzlet akkor nem jött létre.

A Benficánál ugyanis akkor még abban bíztak, sikerül megállapodniuk Alejandro Grimaldóval a szerződéshosszabbítást illetően, ám a portugál Record című lap szerint a balbekkel továbbra sincs egyezség, így ismét Kerkez leigazolására fókuszálnak.

Az újság azt írja, a lisszaboniak már felvették a kapcsolatot a magyar válogatott futballista klubjával, az AZ Alkmaarral, amely 20 millió eurót kér játékosáért.

Angol lapok ugyanakkor arról számoltak be, hogy a szigetországban is nőtt Kerkez kérőinek száma, ugyanis a Leeds United, a Wolverhampton és a Brentford is leigazolná a védőt, a Bundesligából pedig a Bayer Leverkusen, a Borussia Dortmund és a Wolfsburg érdeklődéséről hallani.

