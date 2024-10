18+! Felgyújtották a Cruzeiro buszát, bennégett egy szurkoló - VIDEÓ!

A Palmeiras és a Cruzeiro kb. százötven szurkolója verekedett össze Mairiporában, egyikük életét vesztette.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Brazília sokkban” – ilyen, és ehhez hasonló címekkel számoltak be a brazil lapok az esetről. A helyi média hozzáteszi, hogy a két ultracsoport, a Mancha Verde (Palmeiras) és a Mafia Azul (Cruzeiro) közötti rivalizálás kezdete régre nyúlik vissza, 1988 óta fennáll.

2022-ben is volt egy komoly összecsapás a rivális csoportok között, akkor több Palmeiras-szurkoló is súlyosan megsérült, valamint a klub elnökét is megtámadták. Sokak szerint az akkor történtek megtorlása lehetett a tegnapi támadás.

A brazil rendőrség közleménye szerint a tömegverekedés az egyik autópálya útdíjpénztáránál alakult ki. Petárdával, faütőkkel és vasrudakkal estek egymásnak a rivális szimpatizánsok. A beszámolók szerint a balhét a Palmeiras ultrái kezdték, felgyújtották az egyik, Cruzeiro-szurkolókat szállító buszt, amiből az egyik drukker (egy 30 éves férfi) már nem tudott kimenekülni, a helyszínen életét vesztette. A halálos áldozat mellet további tizenkét Cruzeiro-szimpatizáns került kórházba a támadást követően, melyről felvételeket is készítettek.