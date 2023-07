18 éves nagy tehetséget igazolt az AC Milan

Alakul a 2021-2022-es olasz bajnok kerete a következő szezonra.

Az AC Milan hivatalos csatornáin keresztül erősítette meg, hogy szabadon igazolhatóként szerződést kötött a Laziótól távozó tehetséges Luka Romeróval.

Az elmúlt két szezont a Laziónál töltő 18 éves tehetség öt évre szóló megállapodást kötött új klubjával. Romero az új csapatában a 18-as mezszámot kapta.

A hatalmas tehetség hírében álló tinijátékos Mexikóban látta meg a napvilágot 2004. november 18-án. Szülei származása révén argentin állampolgársággal is rendelkezik, míg hároméves kora óta Spanyolországban élt, így spanyol útlevele is van. Az Albiceleste színeit az U15-ös, az U17-es és az U20-as korosztályos válogatottban is viselte, így minden jel arra mutat, hogy – akárcsak a szintén fiatal korától Spanyolországban élő Lionel Messi – ő is Argentínát választja majd.

A 18 éves támadó középpályás 2021 nyarán került a Lazióhoz, de két év alatt 22 tétmérkőzésen csak epizódszerephez jutott. Romero a 2022-2023-as idényben 12 találkozón kapott lehetőséget, a Serie A-ban hat mérkőzésen lépett pályára, megszerezte első és eddigi egyetlen gólját, amikor 17 évesen és 357 naposan talált be, így a Lazio történetének valaha volt második legfiatalabb bajnoki gólszerzője lett.