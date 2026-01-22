18 éves hátvéddel erősített a Zalaegerszeg

Garai Zétény személyében 2007-es születésű balhátvédet igazolt a ZTE. A 18 éves játékos Ajkán született, a labdarúgással pedig a Veszprémi FC USE utánpótláscsapatában kezdett foglalkozni, ahol hamar kiderült, hogy rendkívül tehetséges. A későbbiekben több akadémián is fejlesztette tudását, játszott Győrben és Szombathelyen is, míg végül 2024-ben az FC Ajka együtteséhez került.

Garai kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 2024/25-ös szezonban az NB II-ben, annak ellenére, hogy jelenleg is mindössze 18 éves. Kupaszerepléssel együtt összesen 34 mérkőzésen lépett pályára az Ajka játékosaként, ez idő alatt három gólpasszt osztott ki.

Tehetségére a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is felfigyeltek, és az U16-os válogatott után – ahol Zétény hat mérkőzésen szerepelt – 2025 áprilisában az U18-as nemzeti csapatban is bemutatkozhatott.

„Amikor meghallottam ezt a lehetőséget, nem sokat gondolkodtam rajta, egyből azt mondtam, hogy szeretnék jönni. A Zete nagyon szimpatikus csapat számomra, ősszel szinte az összes meccsüket láttam, és tetszett a játékuk. Természetesen szeretnék minél többet pályára lépni, és a játékommal minél többet segíteni a csapatnak. Amikor beléptem az öltözőbe, rögtön éreztem, hogy jó a hangulat, és mivel fiatal a csapat, úgy gondolom, könnyen be tudok illeszkedni” – árulta el Garai.