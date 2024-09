17 szobás hotelben lakott Cristiano Ronaldo, mielőtt az ötmilliárd forintos kastélyába költözött volna - Képek

C. Ronaldo

Ha valaki magányra vágyott az ötfős családban, akkor biztos talált magának szabad helységet.

Cristiano Ronaldo a világ legjobban kereső labdarúgója, mióta a szaudi Al-Nasszrrel megkötötte évi 170 millió fontos szerződését. A portugál aranylabdás kezdetben egy 17 szobás hotelben ált a Közel-Keleten, azonban párjával, Georgina Rodriguezzel megtalálta a tökéletes otthonát (vagy éppen kastélyát) a következő hónapokra, évekre.

Amikor Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2023-ban Manchesterből Szaúd-Arábiába költöztek, ideiglenesen egy szállodában szálltak meg. Ez azonban nem egy átlagos szállodai szoba volt, hanem egy havi 250 000 fontba kerülő luxuslakosztály a Four Seasons szállodában, Rijád fővárosában. Valószínűleg ez az összeg nem okozott neki problémát, tekintve, hogy az Al-Nasszrnál évi 173 millió fontot keres. Ő és partnere két emeletet és 17 szobát foglaltak le a Kingdom Tower-ben, mielőtt később egy 10,5 millió font értékű kastélyba költöztek, a spanyol Marca híradása szerint.

Bár a pár nem házas, állítólag külön engedélyt kaptak a törvényektől, hogy együtt élhessenek. Ronaldo és Rodríguez a Kingdom Suite-ben szálltak meg, amely az épület 48. és 50. emeletén található, közel 4000 négyzetlábnyi területen, és „lenyűgöző kilátást” nyújt a városra.

A Four Seasons weboldala szerint a lakosztályhoz „24 órás szobaszerviz” is tartozik, emellett Ronaldo „ingyenes éjszakai cipőtisztítást” is kérhet, a repülőtéri transzfert bármely időpontban biztosítják.





A luxusszállodáról készült videó megtekinthető a talkSPORT honlapján.