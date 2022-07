16 évesen szerződést kapott a brazil szupertehetség

Klubja az első lehetséges alkalommal profi szerződést adott a sztárcsapatok által is figyelt zseni részére.

A brazil Palmeiras csapata a múlt héten a 16. születésnapján profi szerződést adott a brazil labdarúgás legnagyobb tehetsége, Endrick Felipe részére. A fiatal kiválóságot hazájában már nem csak Ronaldóhoz és Romáróhoz, hanem a háromszoros világbajnok Pelé nagyságához hasonlítják.

Ahogyan azt várhattuk, a szabályoknak megfelelően 16 éves korától kaphatott profi szerződést a brazil labdarúgás nagy ígérete, Endrick pedig alá is írt a Palmeiras első csapatához.

A tehetséges támadót igazi csodagyereknek tartják hazájában, és annak ellenére követelik őt a brazil válogatottban, hogy még egyetlen percet sem játszott a felnőttek közt. Endrick az ifjúsági csapatban 172 mérkőzésen 170 gólt szerzett, és nem egyszer a 20 évesek számára rendezett tornákon is kiemelkedett. Európa összes valamire való topcsapata árgus szemekkel figyeli őt, többek közt a Real Madrid és a Barcelona reménykedik a szerződtetésében. Bizonyára két év múlva, a 18. születésnapján az egyikük be is fogja jelenteni a megszerzését – mert akkor lehetséges a legkorábban.

“Nem foglalkozom a körülöttem lévő felhajtással. Egyszerűen csak arra gondolok, hogy még gyerek vagyok, akinek ez csak játék, még nem akarom túl komolyan venni. Később majd komolyan akarok foglalkozni a karrieremmel, de addig még önfeledt szórakozásnak tekintem” – jegyezte meg a közelmúltban.

A mostani egy újabb fontos lépés volt a karrierjében, melyet követően lehetősége lesz a felnőttek közt is bizonyítani a rátermettségét, és választ kaphatunk arra, hogy valóban lehet-e korszakos zseni belőle, mint ahogyan azt a brazilok szeretnék.

