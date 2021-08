150 millió eurós ajánlat Mbappéért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Real Madridnak úgy néz ki tényleg kell Kylian Mbappé. A PSG sztárjának még egy évig érvényes szerződése van Párizsban, de ha a Real nagyon erölteti, akkor akár meg is veheti. Már csak azért is, mert egy év múlva már ingyen is megszerezheti a csatárt, vagyis Lionel Messi új klubja is akkor jár jól, ha most eladja a világbajnok támadót.

A Real Madris az AS szerint immár 150 millió eurót sem sajnálna Mbappé szerződtetéséért.

Eddig nagyjából 120 milliós átutalásról volt szó, ám a Real Madrid vélhetően eladja az Arsenalnak Martin Odegaardot és a norvégért 50 millió eurót kap majd a klub és ennek egy részét még beletenné a Mbappé-üzletbe.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a PSG komolyabb egyeztetéseket folytatna Mbappéval, vagy akár a Real Madriddal. Az tény, hogy a párizsi klubnak nem kenyérre kellene a támadóért kapott pénz, de vélhetően nem mondana le a csapat egy akkora bevételről, amire most esélye lehet.

Ráadásul a játékos több alkalommal beszélt már arról, hogy a Realban szeretne futballozni és állítólag már lakása is van Madridban.

