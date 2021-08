Tottenham: 150 millió fontos ajánlat alatt nem is tárgyalnak Kane-ről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Harry Kane el akarja hagyni a Tottenham-et – ezt tudtuk. A Manchester City meg akarja venni a csatárt – ezzel is tisztában van mindenki. A kékek ajánlottak 100 millió fontot a játékosért a londoniaknak – ez is nyilvános. És az is, hogy Daniel Levy, a Spurs elnöke nem fogadta el ezt az összeget, de mára az is kiderült, hogy mennyit kérhet a klub a csatárért: 150 millió fontos ajánlatnál kezdődhetnek a tárgyalások a Mirror szerint.

A Tottenham lényegében azt csinál, amit akar, hiszen Kane szerződése még javában érvényes, a megállapodásban nincs kilépési záradék, vagyis a játékosnak nincs ára.

A Mirror úgy tudja a City időközben emelte az ajánlatot és már 120 millió fontnál tart, de még nincs egyeztetés, ami egészen érdekes, hiszen ez is iszonyatosan magas összeg, ráadásul azért csak egy 28 éves játékosról van szó.

A helyzetet árnyalja, hogy a kékek már elköltöttek 100 millió fontot, amikor megvették Jack Grealisht az Aston Villától és a tervük az volt, hogy ennek maximum a dupláját költik el az átigazolási piacon ezen a nyáron.

Ráadásul Pep Guardiola menedzsernek mindenképpen kellene még egy csatár, már csak azért is, mert a nyáron már lemondtak Romelu Lukaku és Erling Haaland szerződtetéséről is. Akkor amikor kiderült, hogy Cristiano Ronaldo esetleg távozhat a Juventustól, Robert Lewandowski pedig nem érzi jól magát a Bayern Münchennél, az arcizma nem mozdult senkinek a Citynél.

Az átigazolási időszak augusztus 31-ig tart, de furcsa módon nem a City-t, hanem a Tottenham-et sürgeti az idő, hiszen ha Kane távozik, akor valakit szerződtetni kell a helyére.

