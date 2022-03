150 millió eurót kér a Leverkusen a 18 éves tinisztárért

Az olasz Calciomercato szerint a Bayer Leverkusen 150 millió euróra árazta be a mindössze 18 esztendős Florian Wirtzet.

A támadó-középpályást a hírek szerint Európa topklubjai ostromolják, nem csoda, hiszen az elmúlt másfél évben valósággal berobbant a Bundesligába.

Wirtz a Köln neveltje, 2020 januárjában mindössze 200 ezer euróért sikerült megszereznie a Bayernek, azóta pedig meredeken ível fel a karrierje és az értéke is.

2020. május 18-án, 15 nappal a 17. születésnapja után, a Werder Bremen ellen debütált a német élvonalban, negyedik bajnokiján rögtön gólt is lőtt a Bayern München kapujába. Második szezonjában 29 meccsen 5 gól és 6 gólpassz, míg a jelenleg futó idényben még ennél is parádésabb a mérlege, 24 bajnokin 7 gól és 10 assziszt áll a neve mellett, tavaly szeptemberben pedig bemutatkozhatott a német felnőtt válogatottban is.

Wirtz szerződése 2026-ig érvényes Leverkusenben, azaz a kérőknek biztosan mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha el akarják őt csábítani. Értékét a Transfermarkt 70 millió euróra becsüli, azaz ennek több, mint kétszeresét kérik a gyógyszergyáriak.

Az ifjú titánt szóba hozták már a Bayern Münchennel, a Real Madriddal, a Barcelonával és a Manchester Uniteddel is.