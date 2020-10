15 éve ezen a napon: Bulgária–Magyarország 2–0

A magyar válogatott három selejtezőt is játszott október 8-án. Kétszer nyert, egyszer veszített, ami nem rossz arány, de a vereség 15 évvel ezelőtt éppen Bulgáriában jött össze.

Akkor a Király – Bodnár, Stark, Gyepes, Vanczák – Balog Z., Huszti, Buzsáky, Hajnal, Halmosi – Torghelle összeállítású kezdőt küdte a pályára Lothar Matthäus, az akkori szövetségi kapitány. Csereként pályára lépett még Kovács Zoltán és Kerekes Zsombor, de ők sem segítettek 2–0-ra kikapott az együttes. Az utolsó percben Torghelle Sándor piros lapot is kapott, de az már nem sokat számított. Ellenben az igen, hogy akkor az ellenfélben játszott például Dimitar Berbatov, Sztilian Petrov, valamint Zdravko Lazarov is, ráadásul a kispadon Hriszto Sztoicskov ült. Bulgáriába amúgy sem nyerni járunk, hiszen utoljára 1957-ben sikerült a győzelem idegenben. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy az Aranycsapat sem tudta megverni a bolgárokat, 1950-ben és 1953-ban is csak döntetlenre futotta.

Október 8-án még két tétmeccse volt a magyar válogatottnak. 2015-ben Feröert (2–1), 2010-ben pedig San Marinót (8–0) győzte le az együttes.

Több csapat

Ezen a napon barátságos találkozókat is játszott már a gárda, amely 1980-ban és 1961-ben Ausztriától (1–3 és 1–2), 1975-ben pedig Lengyelországtól (2–4) kapott ki. Ennyit a mai előjelekről.