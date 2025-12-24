FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP
136 ponttal tarolt – eldőlt, ki az év szövetségi kapitánya

Akárcsak 2024-ben, 2025-ben is Luis de la Fuentét, a spanyol válogatott szövetségi kapitányát választotta kategóriájában az esztendő legjobbjának az IFFHS.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet szavazásán a spanyol szakvezető 136 pontot gyűjtve végzett újfent az élen, megelőzve honfitársát, a portugál válogatottat vezénylő Roberto Martínezt (83 pont) és az argentin nemzeti együttes kapitányát, Lionel Scalonit (59).

A negyedik legjobbnak az IFFHS szakemberei a norvég Stale Solbakkent (48) látták, aki hazája legjobbjait irányítja, az ötödik az angol válogatott német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel (41), a hatodik pedig a francia nemzeti csapat kispadján ülő Didier Deschamps (30) lett.

Forrás: MTI

