Szrt.Szrt.
GOAL

1300 forintból közel 24 millió, és egy darts-mesterszelvény – Íme a múlt hét legnagyobb Tippmixpro nyertesei!

Míg a legtöbben az ünnepi bevásárlással voltak elfoglalva, néhány Tippmixpro-játékos már előrehozta a karácsonyt. A múlt hét termése egészen parádésra sikerült: volt, aki sebészi pontossággal, hatalmas téttel kaszált nagyot, más pedig aprópénzből épített fel egy közel 24 milliós álomnyereményt. Bemutatjuk a hét legnagyobb nyerteseit.

A sportfogadásban általában két út létezik a csúcsra: a türelmes építkezés és a bátor kockázatvállalás. A múlt héten mindkettőre láttunk tökéletes példát. 

Sok kicsi sokra megy

A hét legnagyobb durranása egy klasszikus „óriáskötés” volt. A játékos stratégiája a sok kicsi sokra megy elvére épült, de olyan szinten, ami ritkaságszámba megy.

Egy 17-es kötést állított össze, vegyítve a biztosabbnak tűnő hazai győzelmeket a gólszámos fogadásokkal. A kockázatvállalás mértéke óriási volt, hiszen egyetlen hiba is vitte volna az egészet, de a jutalom sem maradt el.

  • A tét: Mindössze 1 300 Ft
  • A nyeremény: 23 699 340 Ft

A szelvény különlegessége a tudatos piacválasztásban és az elérhető értéknövelők kihasználásában rejlett. A játékos nem korlátozta magát egyetlen típusra: a klasszikus „1X2” fogadásokat remek érzékkel ötvözte a „Gólszám 2,5 felett” opciókkal, miközben a Szuper odds funkció segítségével tovább növelte a Basel – Aston Villa mérkőzésen az eredeti oddsokat. Ez a stratégiai rugalmasság volt a kulcs: pontosan látta, melyik meccsen érdemes a győztesre, hol a gólzáporra fogadni, és ügyesen használta ki azokat az oddsnövelő lehetőségeket, amit kár lenne veszni hagyni.

Íme a közel 24 milliót jelentő szelvény:

LabdarúgásDinamo Zágráb - Betis1X2 Betis2,01Nyertes
LabdarúgásLyon - Go Ahead Eagles1X2 + Gólszám 2,5Hazai és több1,69Nyertes
LabdarúgásRijeka - Celje1X2 Rijeka1,83Nyertes
LabdarúgásUtrecht - Nottingham1X2Nottingham1,80Nyertes
LabdarúgásRapid Wien - Omonia Nicosia1X2Omonia Nicosia2,85Nyertes
LabdarúgásBasel - Aston Villa1X2 - Szuper oddsAston Villa1,73Nyertes
LabdarúgásCeltic - RomaGólszám 2,5Több, mint 2,51,86Nyertes
LabdarúgásAberdeen - Strasbourg1X2Strasbourg1,56Nyertes
LabdarúgásShelbourne - Crystal PalaceGólszám 2,5Több, mint 2,51,74Nyertes
LabdarúgásFiorentina - Dinamo Kijev1X2Fiorentina1,41Nyertes
LabdarúgásFreiburg - Salzburg1X2Freiburg1,46Nyertes
LabdarúgásLincoln Red Imps - OlomoucGólszám 2,5Több, mint 2,51,74Nyertes
LabdarúgásRakow Czestochowa - Zrinjski Mostar1X2Rakow Czestochowa1,52Nyertes
LabdarúgásBrann Bergen - FenerbahceGólszám 2,5Több, mint 2,51,78Nyertes
LabdarúgásCelta Vigo - BolognaGólszám 2,5Több, mint 2,51,89Nyertes
LabdarúgásFTC - RangersGólszám 2,5Több, mint 2,51,63Nyertes
LabdarúgásBreidablik - Shamrock Rovers1X2 Breidablik2,24Nyertes

Darts-dominancia és 800 ezres tét

Míg az előző játékos a matematikai valószínűségekkel zsonglőrködött, addig egy másik fogadó a szakértelmére és a megérzéseire hagyatkozott – nem kevés tőkével megtámogatva.

Ő egy 5-ös kötést álmodott meg, ahol a főszerepet a darts kapta. A stratégia itt a „kevesebb több” elve volt: kevesebb esemény, de nagyobb magabiztosság és jelentős tét.

  • A tét: 800 000 Ft (8x 100 000 Ft)
  • A nyeremény: 15 826 520 Ft (8x1 978 315 Ft)

A PDC Dartsvilágbajnokságra épülő szelvényen a játékos többek között eltalálta Luke Littler esetében a magas kiszállót (123,5 felett), vagy éppen azt, hogy Kim Huybrechts veszít a világranglistán 110 hellyel mögötte álló Arno Merk ellen. Ezt egészítette ki egyetlen focis tippel (FTC – Rangers szögletszám), amivel feltette a koronát a szelvényre.

A 15 milliót érő mesterlövész-szelvény:

DartsL. Littler - D. LabanauskasLegmagasabb kiszállóTöbb, mint 123,51,79Nyertes
DartsK. Huybrechts - A. MerkA mérkőzés győzteseA. Merk3,05Nyertes
DartsD. Heta - Ste. LennonA mérkőzés győzteseD. Heta1,40Nyertes
DartsRob Cross - C. DekkerA mérkőzés győzteseRob Cross1,43Nyertes
LabdarúgásFTC - RangersSzögletszám 9,5Több, mint 9,51,81Nyertes

Különleges darts-promóciók

A fenti, 15 milliós darts-nyeremény is rávilágít arra, hogy a jelenleg is zajló PDC Darts-világbajnokság az év egyik legjobb és legnépszerűbb fogadási lehetősége. A 128 fősre bővített mezőny miatt idén több mérkőzés, nagyobb fogadási kínálat várja a fogadókat. 

Ez a Tippmixpro játékosai számára különleges lehetőséget kínál: a „DARTS180” bónuszkód aktiválásával a fogadók nemcsak a saját nyereményükért játszanak, hanem egy közös alapért is. A rendszer minden megdobott 180 után 10 000 Ft-ot helyez a közös kasszába, amely a világbajnokság végén kerül kisorsolásra.

A világbajnokság legizgalmasabb kérdése azonban idén is a „tökéletes játék”. A kilencnyilas kiszálló ritka pillanat, de ha megtörténik, az nemcsak a presztízst növeli: a Tippmixpro ilyenkor 5 millió forint extra bónuszt oszt szét az aznapi, érvényes darts fogadással rendelkező játékosok között. Érdemes tehát figyelemmel kísérni a londoni eseményeket, és időben aktiválni a promócióhoz szükséges kódot.

Fogadj a PDC darts-vb mérkőzéseire, biztosítsd be magadnak a garantált 10 000 forintos bónuszt, és részesülj a folyamatosan növekvő, többmilliós nyereményalapból!

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0