1300 forintból közel 24 millió, és egy darts-mesterszelvény – Íme a múlt hét legnagyobb Tippmixpro nyertesei!

A sportfogadásban általában két út létezik a csúcsra: a türelmes építkezés és a bátor kockázatvállalás. A múlt héten mindkettőre láttunk tökéletes példát.
Sok kicsi sokra megy
A hét legnagyobb durranása egy klasszikus „óriáskötés” volt. A játékos stratégiája a sok kicsi sokra megy elvére épült, de olyan szinten, ami ritkaságszámba megy.
Egy 17-es kötést állított össze, vegyítve a biztosabbnak tűnő hazai győzelmeket a gólszámos fogadásokkal. A kockázatvállalás mértéke óriási volt, hiszen egyetlen hiba is vitte volna az egészet, de a jutalom sem maradt el.
- A tét: Mindössze 1 300 Ft
- A nyeremény: 23 699 340 Ft
A szelvény különlegessége a tudatos piacválasztásban és az elérhető értéknövelők kihasználásában rejlett. A játékos nem korlátozta magát egyetlen típusra: a klasszikus „1X2” fogadásokat remek érzékkel ötvözte a „Gólszám 2,5 felett” opciókkal, miközben a Szuper odds funkció segítségével tovább növelte a Basel – Aston Villa mérkőzésen az eredeti oddsokat. Ez a stratégiai rugalmasság volt a kulcs: pontosan látta, melyik meccsen érdemes a győztesre, hol a gólzáporra fogadni, és ügyesen használta ki azokat az oddsnövelő lehetőségeket, amit kár lenne veszni hagyni.
Íme a közel 24 milliót jelentő szelvény:
|Labdarúgás
|Dinamo Zágráb - Betis
|1X2
|Betis
|2,01
|Nyertes
|Labdarúgás
|Lyon - Go Ahead Eagles
|1X2 + Gólszám 2,5
|Hazai és több
|1,69
|Nyertes
|Labdarúgás
|Rijeka - Celje
|1X2
|Rijeka
|1,83
|Nyertes
|Labdarúgás
|Utrecht - Nottingham
|1X2
|Nottingham
|1,80
|Nyertes
|Labdarúgás
|Rapid Wien - Omonia Nicosia
|1X2
|Omonia Nicosia
|2,85
|Nyertes
|Labdarúgás
|Basel - Aston Villa
|1X2 - Szuper odds
|Aston Villa
|1,73
|Nyertes
|Labdarúgás
|Celtic - Roma
|Gólszám 2,5
|Több, mint 2,5
|1,86
|Nyertes
|Labdarúgás
|Aberdeen - Strasbourg
|1X2
|Strasbourg
|1,56
|Nyertes
|Labdarúgás
|Shelbourne - Crystal Palace
|Gólszám 2,5
|Több, mint 2,5
|1,74
|Nyertes
|Labdarúgás
|Fiorentina - Dinamo Kijev
|1X2
|Fiorentina
|1,41
|Nyertes
|Labdarúgás
|Freiburg - Salzburg
|1X2
|Freiburg
|1,46
|Nyertes
|Labdarúgás
|Lincoln Red Imps - Olomouc
|Gólszám 2,5
|Több, mint 2,5
|1,74
|Nyertes
|Labdarúgás
|Rakow Czestochowa - Zrinjski Mostar
|1X2
|Rakow Czestochowa
|1,52
|Nyertes
|Labdarúgás
|Brann Bergen - Fenerbahce
|Gólszám 2,5
|Több, mint 2,5
|1,78
|Nyertes
|Labdarúgás
|Celta Vigo - Bologna
|Gólszám 2,5
|Több, mint 2,5
|1,89
|Nyertes
|Labdarúgás
|FTC - Rangers
|Gólszám 2,5
|Több, mint 2,5
|1,63
|Nyertes
|Labdarúgás
|Breidablik - Shamrock Rovers
|1X2
|Breidablik
|2,24
|Nyertes
Darts-dominancia és 800 ezres tét
Míg az előző játékos a matematikai valószínűségekkel zsonglőrködött, addig egy másik fogadó a szakértelmére és a megérzéseire hagyatkozott – nem kevés tőkével megtámogatva.
Ő egy 5-ös kötést álmodott meg, ahol a főszerepet a darts kapta. A stratégia itt a „kevesebb több” elve volt: kevesebb esemény, de nagyobb magabiztosság és jelentős tét.
- A tét: 800 000 Ft (8x 100 000 Ft)
- A nyeremény: 15 826 520 Ft (8x1 978 315 Ft)
A PDC Dartsvilágbajnokságra épülő szelvényen a játékos többek között eltalálta Luke Littler esetében a magas kiszállót (123,5 felett), vagy éppen azt, hogy Kim Huybrechts veszít a világranglistán 110 hellyel mögötte álló Arno Merk ellen. Ezt egészítette ki egyetlen focis tippel (FTC – Rangers szögletszám), amivel feltette a koronát a szelvényre.
A 15 milliót érő mesterlövész-szelvény:
|Darts
|L. Littler - D. Labanauskas
|Legmagasabb kiszálló
|Több, mint 123,5
|1,79
|Nyertes
|Darts
|K. Huybrechts - A. Merk
|A mérkőzés győztese
|A. Merk
|3,05
|Nyertes
|Darts
|D. Heta - Ste. Lennon
|A mérkőzés győztese
|D. Heta
|1,40
|Nyertes
|Darts
|Rob Cross - C. Dekker
|A mérkőzés győztese
|Rob Cross
|1,43
|Nyertes
|Labdarúgás
|FTC - Rangers
|Szögletszám 9,5
|Több, mint 9,5
|1,81
|Nyertes
Különleges darts-promóciók
A fenti, 15 milliós darts-nyeremény is rávilágít arra, hogy a jelenleg is zajló PDC Darts-világbajnokság az év egyik legjobb és legnépszerűbb fogadási lehetősége. A 128 fősre bővített mezőny miatt idén több mérkőzés, nagyobb fogadási kínálat várja a fogadókat.
Ez a Tippmixpro játékosai számára különleges lehetőséget kínál: a „DARTS180” bónuszkód aktiválásával a fogadók nemcsak a saját nyereményükért játszanak, hanem egy közös alapért is. A rendszer minden megdobott 180 után 10 000 Ft-ot helyez a közös kasszába, amely a világbajnokság végén kerül kisorsolásra.
A világbajnokság legizgalmasabb kérdése azonban idén is a „tökéletes játék”. A kilencnyilas kiszálló ritka pillanat, de ha megtörténik, az nemcsak a presztízst növeli: a Tippmixpro ilyenkor 5 millió forint extra bónuszt oszt szét az aznapi, érvényes darts fogadással rendelkező játékosok között. Érdemes tehát figyelemmel kísérni a londoni eseményeket, és időben aktiválni a promócióhoz szükséges kódot.
Fogadj a PDC darts-vb mérkőzéseire, biztosítsd be magadnak a garantált 10 000 forintos bónuszt, és részesülj a folyamatosan növekvő, többmilliós nyereményalapból!