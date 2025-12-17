1300 forintból közel 24 millió, és egy darts-mesterszelvény – Íme a múlt hét legnagyobb Tippmixpro nyertesei!

A sportfogadásban általában két út létezik a csúcsra: a türelmes építkezés és a bátor kockázatvállalás. A múlt héten mindkettőre láttunk tökéletes példát.

Sok kicsi sokra megy

A hét legnagyobb durranása egy klasszikus „óriáskötés” volt. A játékos stratégiája a sok kicsi sokra megy elvére épült, de olyan szinten, ami ritkaságszámba megy.

Egy 17-es kötést állított össze, vegyítve a biztosabbnak tűnő hazai győzelmeket a gólszámos fogadásokkal. A kockázatvállalás mértéke óriási volt, hiszen egyetlen hiba is vitte volna az egészet, de a jutalom sem maradt el.

A tét: Mindössze 1 300 Ft

Mindössze 1 300 Ft A nyeremény: 23 699 340 Ft

A szelvény különlegessége a tudatos piacválasztásban és az elérhető értéknövelők kihasználásában rejlett. A játékos nem korlátozta magát egyetlen típusra: a klasszikus „1X2” fogadásokat remek érzékkel ötvözte a „Gólszám 2,5 felett” opciókkal, miközben a Szuper odds funkció segítségével tovább növelte a Basel – Aston Villa mérkőzésen az eredeti oddsokat. Ez a stratégiai rugalmasság volt a kulcs: pontosan látta, melyik meccsen érdemes a győztesre, hol a gólzáporra fogadni, és ügyesen használta ki azokat az oddsnövelő lehetőségeket, amit kár lenne veszni hagyni.

Íme a közel 24 milliót jelentő szelvény:

Labdarúgás Dinamo Zágráb - Betis 1X2 Betis 2,01 Nyertes Labdarúgás Lyon - Go Ahead Eagles 1X2 + Gólszám 2,5 Hazai és több 1,69 Nyertes Labdarúgás Rijeka - Celje 1X2 Rijeka 1,83 Nyertes Labdarúgás Utrecht - Nottingham 1X2 Nottingham 1,80 Nyertes Labdarúgás Rapid Wien - Omonia Nicosia 1X2 Omonia Nicosia 2,85 Nyertes Labdarúgás Basel - Aston Villa 1X2 - Szuper odds Aston Villa 1,73 Nyertes Labdarúgás Celtic - Roma Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 1,86 Nyertes Labdarúgás Aberdeen - Strasbourg 1X2 Strasbourg 1,56 Nyertes Labdarúgás Shelbourne - Crystal Palace Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 1,74 Nyertes Labdarúgás Fiorentina - Dinamo Kijev 1X2 Fiorentina 1,41 Nyertes Labdarúgás Freiburg - Salzburg 1X2 Freiburg 1,46 Nyertes Labdarúgás Lincoln Red Imps - Olomouc Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 1,74 Nyertes Labdarúgás Rakow Czestochowa - Zrinjski Mostar 1X2 Rakow Czestochowa 1,52 Nyertes Labdarúgás Brann Bergen - Fenerbahce Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 1,78 Nyertes Labdarúgás Celta Vigo - Bologna Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 1,89 Nyertes Labdarúgás FTC - Rangers Gólszám 2,5 Több, mint 2,5 1,63 Nyertes Labdarúgás Breidablik - Shamrock Rovers 1X2 Breidablik 2,24 Nyertes

Darts-dominancia és 800 ezres tét

Míg az előző játékos a matematikai valószínűségekkel zsonglőrködött, addig egy másik fogadó a szakértelmére és a megérzéseire hagyatkozott – nem kevés tőkével megtámogatva.

Ő egy 5-ös kötést álmodott meg, ahol a főszerepet a darts kapta. A stratégia itt a „kevesebb több” elve volt: kevesebb esemény, de nagyobb magabiztosság és jelentős tét.

A tét: 800 000 Ft (8x 100 000 Ft)

800 000 Ft (8x 100 000 Ft) A nyeremény: 15 826 520 Ft (8x1 978 315 Ft)

A PDC Dartsvilágbajnokságra épülő szelvényen a játékos többek között eltalálta Luke Littler esetében a magas kiszállót (123,5 felett), vagy éppen azt, hogy Kim Huybrechts veszít a világranglistán 110 hellyel mögötte álló Arno Merk ellen. Ezt egészítette ki egyetlen focis tippel (FTC – Rangers szögletszám), amivel feltette a koronát a szelvényre.

A 15 milliót érő mesterlövész-szelvény:

Darts L. Littler - D. Labanauskas Legmagasabb kiszálló Több, mint 123,5 1,79 Nyertes Darts K. Huybrechts - A. Merk A mérkőzés győztese A. Merk 3,05 Nyertes Darts D. Heta - Ste. Lennon A mérkőzés győztese D. Heta 1,40 Nyertes Darts Rob Cross - C. Dekker A mérkőzés győztese Rob Cross 1,43 Nyertes Labdarúgás FTC - Rangers Szögletszám 9,5 Több, mint 9,5 1,81 Nyertes

Különleges darts-promóciók

A fenti, 15 milliós darts-nyeremény is rávilágít arra, hogy a jelenleg is zajló PDC Darts-világbajnokság az év egyik legjobb és legnépszerűbb fogadási lehetősége. A 128 fősre bővített mezőny miatt idén több mérkőzés, nagyobb fogadási kínálat várja a fogadókat.

Ez a Tippmixpro játékosai számára különleges lehetőséget kínál: a „DARTS180” bónuszkód aktiválásával a fogadók nemcsak a saját nyereményükért játszanak, hanem egy közös alapért is. A rendszer minden megdobott 180 után 10 000 Ft-ot helyez a közös kasszába, amely a világbajnokság végén kerül kisorsolásra.

A világbajnokság legizgalmasabb kérdése azonban idén is a „tökéletes játék”. A kilencnyilas kiszálló ritka pillanat, de ha megtörténik, az nemcsak a presztízst növeli: a Tippmixpro ilyenkor 5 millió forint extra bónuszt oszt szét az aznapi, érvényes darts fogadással rendelkező játékosok között. Érdemes tehát figyelemmel kísérni a londoni eseményeket, és időben aktiválni a promócióhoz szükséges kódot.

Fogadj a PDC darts-vb mérkőzéseire, biztosítsd be magadnak a garantált 10 000 forintos bónuszt, és részesülj a folyamatosan növekvő, többmilliós nyereményalapból!