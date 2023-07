12 év után visszatér Barcelonába a katalán csapat egykori játékosa

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros–Klaksvík BL-visszavágóra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Sergio Busquets fénykorában senkinek nem volt esélye a helyére bekerülni a kezdőcsapatba. Korábban több játékost is kikiáltottak méltó utódjának, azonban egyikük sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Most a Barcelona egykori tehetségének nyílik meg a lehetőség, hogy 31 évesen újra magára húzza a gránátvörös-kék mezt.

Oriol Romeu neve csak a régebbi Barcelona szurkolóknak mondhat valamit. A La Masián nevelkedett középpályásnak nagy jövőt jósoltak a klubnál, Pep Guardiola meg is adta neki a lehetőséget, hogy a spanyol bajnokságban is bemutatkozhasson.

2011-ben végül a Chelsea kedvéért elhagyta a katalán csapatot és a Premier League-be szerződött. A londoni kékeknél is nagy jövőt jósoltak neki, azonban a Chelsea-nél eltöltött négy éve alatt kétszer is kölcsönadták (a Valenciába és a Stuttgartba), és mindössze 22 alkalommal vetették be tétmeccsen.

Végül 2015 és 2022 között a Southamptonban találta meg számításait, a szenteknél 217 alkalommal lépett pályára. Tavaly nyáron visszatért Katalóniába, a Girona szerződtette. A mögöttünk hagyott idényben 33 találkozón a csapat kulcsembere lett és sikerült a 10. helyre felhozni a csapatot.

A Barcelona most építi újjá a középpályáját, így olyan rutinos játékosok is kellenek, akik a klub filozófiáját ismerik, tanulták. Oriol Romeunak pedig Xavi Hernández adhatja meg a lehetőséget, hogy élve a múltjával újra a Barcelona színeiben játszhasson.

Gerard Romero értesülései szerint Romeu már elhagyta a Gironát és a mai edzésen már nem is vett részt. A 31 éves középpályás megérkezett a Barcelona központjához, hogy elvégezzék az orvosi vizsgálatokat. Hamarosan bejelenthetik, hogy 4,5 millió euróért szerződtetik a játékost. Az üzlet része, hogy Pablo Torre két évre kölcsönbe kerül a Gironához.