100 milliót fizethet a Bayern a Barcának

A Bayern München erős érdeklődést mutat a barcelonai Pedri iránt – írja az El Nacional. A lap úgy tudja, hogy Julian Nagelsmann szeretne egy támadóközéppályást a csapatába és a katalán együttes fiatalját nézte ki magának.

Pedri az előző szezonban 52 alkalommal lépett pályára a Barcelonában s négy találata mellett hat gólpasszt is kiosztott. A spanyol válogatottal pedig részt vett az Európa-bajnokságon is és 18 éves kora ellenére is csapata egyik legjobbja volt. Ez is kellett ahhoz, hogy a közelmúltban megnyerje a Golden Boy díjat, amelyet a legjobb 21 éven aluli játékos kaphat meg.

A fiatal futballistára sokan úgy tekintenek, mint aki biztosítja majd a katalán klub sikeres jövőjét, ám könnyen lehet, hogy Pedri másként segíti a klubot.

A súlyos anyagi gondokkal küzdő katalánok, a tehetség értékesítésével kerülhetnének jobb anyagi helyzetbe. A hírek szerint a klub 1,35 milliárd eurós adósságot halmozott fel, ezért nyáron már kénytelen volt elengedni Antoine Griezmannt és Lionel Messi távozásával is jelentősen csökkentek a kiadások.

A Barcelona nyitott Pedri eladására is, de ehhez a vevőnek 100 millió eurót kell felmutatnia.

A szakmai stáb persze ragaszkodnak Pedrihez, valamint Gavihoz, Ronald Araujohoz, Ansu Fatihoz és Frenkie de Jonghoz, hiszen rájuk építenék a jövő klubját, ám az adósságcsapdából csak a játékoseladásokkal lehet kiút.

